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≡ Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на ярмарке перед Пасхой?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41385
Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на ярмарке перед Пасхой?
Отправлено: 21.04.21 - 11:21
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Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае в субботу, 24 апреля. Место - Сити-центр, начало работы - в 9.00. Как сообщили в отделе предпринимательства и сельского хозяйства горакимата, цены традиционно будут ниже рыночных на 15-20%.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1369
Re: Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на...
Отправлено: 21.04.21 - 11:21
#1
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На ярмарках людей не "коронуют" что ли?) Кто устраивает это столпотворение,тому премию выписать, весьма срочно. И грамоту.

Люди, в магазинах цены такие же вы чО?) Сколько смотрю фоторепортажи с "полей битв" за яйца и мясо, не пойму, кто все эти люди?) Сейчас в любом приличном магазине есть нормальный мясной отдел. Людям нужен хардкор, только хардкор)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7881
Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на ярмарке перед Пасхой?
Отправлено: 21.04.21 - 11:34
#2
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Цитата:
Змея Подколодная:
Сейчас в любом приличном магазине есть нормальный мясной отдел

Я купил мясо в Апельсине на шашлык,после того как налил в него минералку,маринад превратился в холодец,так что мясу мясу рознь.
На складской есть мясо прям в брикетах чистая мякоть без кости 1650тнг\кг,такие же кусочки я видел в приличных мясных магазинах 2100-2200\кг.
Вообщем нормальное настоящее мясо не так то просто и найти,очень много привозного ,а оно безвкусное как трава.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2074
Re: Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на...
Отправлено: 21.04.21 - 11:35
#3
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Надо писать правильно в таблице - кости говяжьи - 1800 тенге, кости свиные - 1600 тенге, кости бараньи - 1800 тенге. Колбаса вареная и копченая из гуано и палок - 900-1400 тенге. Спрэд, а не сливочное масло - 2000 тенге.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11681
Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на ярмарке перед Пасхой?
Отправлено: 21.04.21 - 11:57
#4
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Цитата:
юля елиссева:


постоянный посетитель ярмарок?
закупаешься значит, иначе бы не знала.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11681
Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на ярмарке перед Пасхой?
Отправлено: 21.04.21 - 11:58
#5
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интересно, а в желтой шапочке и зеленой курточке тоже
постоянный участник закупок на ярмарке?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3292
Re: Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на...
Отправлено: 21.04.21 - 23:15
#6
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Цитата:
alex_60:
желтой шапочке и зеленой курточке

----Ты это про кого ?? :-x
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21654
Яйца по 350, подсолнечное масло по 600 - Какие цены будут на ярмарке перед Пасхой?
Отправлено: 21.04.21 - 23:19
#7
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Цитата:
Гога:
Ты это про кого ?? :-x

Это, которая, мужика по лицу -
бьёт... :lol: ;-)
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