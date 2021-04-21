Отправлено: - 11:34

Змея Подколодная:

Сейчас в любом приличном магазине есть нормальный мясной отдел

Цитата:Я купил мясо в Апельсине на шашлык,после того как налил в него минералку,маринад превратился в холодец,так что мясу мясу рознь.На складской есть мясо прям в брикетах чистая мякоть без кости 1650тнг\кг,такие же кусочки я видел в приличных мясных магазинах 2100-2200\кг.Вообщем нормальное настоящее мясо не так то просто и найти,очень много привозного ,а оно безвкусное как трава.