Прогноз на 5 дней
ясно+6°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 49% влажность
  • З-ЮЗ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда пройдет весенняя опрессовка в Костанае?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41385
Когда пройдет весенняя опрессовка в Костанае?
Отправлено: 20.04.21 - 16:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все работы после окончания отопительного сезона пройдут с 11 мая по 14 июня. У каждой котельной - свой срок. Меньше всех повезет жителям центральной части города, у них горячей воды в домах не будет 17 дней.
Читать новость

a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11681
Re: Когда пройдет весенняя опрессовка в Костанае?
Отправлено: 20.04.21 - 16:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//пройдут с 11 мая//

день какой то будний, вторник. 11 мая.
все великие дела с понедельника начинаются обычно.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
163
Re: Когда пройдет весенняя опрессовка в Костанае?
Отправлено: 21.04.21 - 19:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с понедельника начинаются обычно.

10 мая выходной день
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3292
Re: Когда пройдет весенняя опрессовка в Костанае?
Отправлено: 21.04.21 - 23:09
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

----Тихо сам с собой я веду беседу :lol: :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS