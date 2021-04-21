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≡ К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6 должностных лиц в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41385
К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6 должностных лиц в Костанайской области
Отправлено: 21.04.21 - 15:17
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Местные исполнительные органы и собственники автодорог получили 138 предписаний по результатам обследования дорог общего пользования. Также направлено 25 писем с предложениями по улучшению организации дорожного движения.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21654
Re: К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6...
Отправлено: 21.04.21 - 15:17
#1
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Где список, должностных лиц?... :lol: :-o
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1157
Re: К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6...
Отправлено: 21.04.21 - 15:28
#2
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6 должностных лиц привлекли по статье. По 29170 тенге должен заплатить каждый из этих лиц. И всё???!!!
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ТанькО
§ ТанькО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.10
Сообщений:
176
Re: К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6...
Отправлено: 21.04.21 - 15:39
#3
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На Абая от мостов до поворота на Красный партизан, уже отремонтировали в этом году дорогу. Но её уже опять необходимо делать. Сажать надо таких работников, это просто какой-то кошмар. Каждый год этот кусок к приезду делают и где толк от этого?
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4597
Re: К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6...
Отправлено: 21.04.21 - 21:14
#4
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 вместе с собственниками автомобильных дорог 
Что-то новенькое, когда успели приватизировать, кто такие???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3292
Re: К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6...
Отправлено: 21.04.21 - 23:01
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Что-то новенькое, когда успели приватизировать, кто такие???

---Вот однажды ворота откроешь , а выехать не сможешь !! Шлагбаум - дорога платная :lol: :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21654
К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6 должностных лиц в Костанайской области
Отправлено: 21.04.21 - 23:08
#6
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Цитата:
Гога:
а выехать не сможешь !! Шлагбаум - дорога платная :lol: :lol:

Да ещё и ко всему - разбитая... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3292
Re: К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6...
Отправлено: 21.04.21 - 23:11
#7
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Цитата:
drakon:

---А вдруг , как в сказке -супердорога , ведь частная теперь :-x :-x
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