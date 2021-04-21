Re: К ответственности за плохое содержание дорог привлекли 6...

Отправлено: - 15:39

На Абая от мостов до поворота на Красный партизан, уже отремонтировали в этом году дорогу. Но её уже опять необходимо делать. Сажать надо таких работников, это просто какой-то кошмар. Каждый год этот кусок к приезду делают и где толк от этого?