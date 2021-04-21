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≡ Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41385
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 14:57
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Самое высокое в Костанайской области жилое здание возводят на ул. Быковского в районе КЖБИ, напротив детской областной больницы. К будущей 14-этажке примыкает бывший детский сад, с 1991 года это административное здание.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7678
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 18:06
#15
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Цитата:
Victor Yang:
Во-первых, объявление необязательно должно быть в Ленинском Пути.

Конечно не обязательно,но сталинский путь один из передатчиков информации
Цитата:
Victor Yang:
Во-вторых, такие объявления нужно действительно ДОНОСИТЬ - я вот вообще их не читаю. Крупные проекты нужно в соц сетях публиковать хотя бы.

В соц сетях сталинский путь вроде как также сидит и там все свои статьи публикует
Даже сайт есть
Тоесть охват идёт в процентовке большой аудитории
Цитата:
Victor Yang:
А в-третьих, в близлежащих домах бюджетников может и не оказаться.

Никто не мешает выписать газету чтобы быть в курсе
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13879
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 18:45
#16
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Цитата:
abaika95:
В соц сетях сталинский путь вроде как также сидит и там все свои статьи публикует

Сидеть-то он сидит, но такие объявления не дублирует там.
Цитата:
abaika95:
один из передатчиков информации

Вот именно - один ИЗ. Но заставляют выписывать только его.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11681
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 19:54
#17
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похоже из форумчан один Янг не читает
другую газету. даже поуехавшие из дальнего зарубежья часто на нее ссылаются. старые обиды что его комменты там стирали дают себя знать.
Профайл
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