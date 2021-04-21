Отправлено: - 18:06

Victor Yang:

Во-первых, объявление необязательно должно быть в Ленинском Пути.

Victor Yang:

Во-вторых, такие объявления нужно действительно ДОНОСИТЬ - я вот вообще их не читаю. Крупные проекты нужно в соц сетях публиковать хотя бы.

Victor Yang:

А в-третьих, в близлежащих домах бюджетников может и не оказаться.

Цитата:Конечно не обязательно,но сталинский путь один из передатчиков информацииЦитата:В соц сетях сталинский путь вроде как также сидит и там все свои статьи публикуетДаже сайт естьТоесть охват идёт в процентовке большой аудиторииЦитата:Никто не мешает выписать газету чтобы быть в курсе