Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 20% влажность
  • СЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41385
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 14:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое высокое в Костанайской области жилое здание возводят на ул. Быковского в районе КЖБИ, напротив детской областной больницы. К будущей 14-этажке примыкает бывший детский сад, с 1991 года это административное здание.
Читать новость

Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13878
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 14:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Там площадь около 1000 гектаров

Сколько?!? 10 квадратных километров? То есть, примерно 2 км на 5 км?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13878
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 15:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архитектуры и градостроительства акимата Костаная о том, соответствует ли строительство 14-этажного дома генплану развития Костаная, а также о том, какая территория по нормам должна окружать здание детсада.

100% ответят что соответствует потому что проект прошёл государственную экспертизу. Должны быть железобетонные аргументы, чтобы отменить положительное заключение. То есть в НД должен быть конкретный пункт, который запрещает или ограничивает. Хотя экспертизу необходимо "встряхнуть", чтобы они внимание обращали на действительно важные вещи, а не на ерунду всякую.
Но экспертиза, тем более государственная, должна быть "непогрешима". Поэтому все опосредованные "доказательства" не пройдут.

[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2021 - 15:06]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21651
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 15:07
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не развалится, до окончания строительства?
Да, кстати, когда, окончание?... :lol: ;-)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2074
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 15:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1 тысяча гектаров? Что серьезно?
Профайл
ТанькО
§ ТанькО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.10
Сообщений:
176
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 15:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мдаааааа... Такая дура перед нами вырастет :-(
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
701
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 15:26
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сколько?!? 10 квадратных километров? То есть, примерно 2 км на 5 км?

Вы правы, Корчинский явно имел в виду другие единицы измерения. Уточним - добавим. А пока спорную фразу убрал.
Профайл Посетить вебсайт
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13878
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 15:50
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы правы

Спасибо))) ТанькО не даст соврать - в школе у меня хорошо было с геометрией))
Цитата:
а также о том, какая территория по нормам должна окружать здание детсада.

Там всё зависит от общего количества детей. К тому же, сейчас здание - административное, а не детский сад. Когда будут проектировать детский сад - там уже будут смотреть в связи с наличием рядом жилого дома. Д/с "Родничок" совсем небольшой и, видимо, его он хочет переселить с ул. Гашека, 1. На бОльшее количество вряд ли стоит рассчитывать.
А вообще, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо вносить изменения в части объявлений об общественных слушаний - чтобы источников было не менее 5. А то опубликуют среди прочих в Ленинском Пути, который никто не читает - и формально выполнили условия. А в идеале вешать на подъезды близлежащих домов нужно. Но это не докажешь.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2074
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 15:56
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
реди прочих в Ленинском Пути, который никто не читает

Ты чего это обскорбляешь "древнейшую" газету региона? :)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7677
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 16:29
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А то опубликуют среди прочих в Ленинском Пути, который никто не читает

Причем все потом плачут зачем их заставили его выписать?))
Для этого и заставили чтобы ты видел где и что будет и потом не возмущался почему не знал?
Выпишут газету не прочтут а потом в окно глядят и ждут пока позовут)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13878
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 16:56
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Для этого и заставили чтобы ты видел где и что будет и потом не возмущался почему не знал?

Во-первых, объявление необязательно должно быть в Ленинском Пути. Во-вторых, такие объявления нужно действительно ДОНОСИТЬ - я вот вообще их не читаю. Крупные проекты нужно в соц сетях публиковать хотя бы. А в-третьих, в близлежащих домах бюджетников может и не оказаться.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
701
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 17:07
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Уточним - добавим.

Уточнили - около 1 га территория. Совсем небольшая разница)
Профайл Посетить вебсайт
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
104
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 17:25
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве по СНИПам допускается в такой близости от уже имеющихся зданий,( тем более детский сад, с необходимой территорией для гуляния детей) строить небоскреб? Насколько я знаю расстояние от новостройки до близлежащих строений не должно быть меньше высоты строящегося дома.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13878
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 17:26
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
Насколько я знаю расстояние от новостройки до близлежащих строений не должно быть меньше высоты строящегося дома.

Нет таких требований.

[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2021 - 17:33]
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
104
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 17:28
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотя в центре уже впихнули общежитие медучилища. А там нормы этих СНИПов явно никто не соблюдал. Но это до первого нештатного случая. Потом крайних искать будут. А виноват тот кто дал добро на стройку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS