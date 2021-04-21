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Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
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Я робот(Пользователи)
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Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 14:57
Самое высокое в Костанайской области жилое здание возводят на ул. Быковского в районе КЖБИ, напротив детской областной больницы. К будущей 14-этажке примыкает бывший детский сад, с 1991 года это административное здание.
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Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 14:57
Цитата:
Сколько?!? 10 квадратных километров? То есть, примерно 2 км на 5 км?
Там площадь около 1000 гектаров
Сколько?!? 10 квадратных километров? То есть, примерно 2 км на 5 км?
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 15:02
Цитата:
100% ответят что соответствует потому что проект прошёл государственную экспертизу. Должны быть железобетонные аргументы, чтобы отменить положительное заключение. То есть в НД должен быть конкретный пункт, который запрещает или ограничивает. Хотя экспертизу необходимо "встряхнуть", чтобы они внимание обращали на действительно важные вещи, а не на ерунду всякую.
Но экспертиза, тем более государственная, должна быть "непогрешима". Поэтому все опосредованные "доказательства" не пройдут.
[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2021 - 15:06]
архитектуры и градостроительства акимата Костаная о том, соответствует ли строительство 14-этажного дома генплану развития Костаная, а также о том, какая территория по нормам должна окружать здание детсада.
100% ответят что соответствует потому что проект прошёл государственную экспертизу. Должны быть железобетонные аргументы, чтобы отменить положительное заключение. То есть в НД должен быть конкретный пункт, который запрещает или ограничивает. Хотя экспертизу необходимо "встряхнуть", чтобы они внимание обращали на действительно важные вещи, а не на ерунду всякую.
Но экспертиза, тем более государственная, должна быть "непогрешима". Поэтому все опосредованные "доказательства" не пройдут.
[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2021 - 15:06]
(Полноправные пользователи)
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Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 15:07
Не развалится, до окончания строительства?
Да, кстати, когда, окончание?...
Да, кстати, когда, окончание?...
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 15:11
1 тысяча гектаров? Что серьезно?
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Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 15:13
Мдаааааа... Такая дура перед нами вырастет
Т
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Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 15:26
Цитата:
Вы правы, Корчинский явно имел в виду другие единицы измерения. Уточним - добавим. А пока спорную фразу убрал.
Victor Yang:
Сколько?!? 10 квадратных километров? То есть, примерно 2 км на 5 км?
Сколько?!? 10 квадратных километров? То есть, примерно 2 км на 5 км?
Вы правы, Корчинский явно имел в виду другие единицы измерения. Уточним - добавим. А пока спорную фразу убрал.
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 15:50
Цитата:
Спасибо))) ТанькО не даст соврать - в школе у меня хорошо было с геометрией))
Цитата:
Там всё зависит от общего количества детей. К тому же, сейчас здание - административное, а не детский сад. Когда будут проектировать детский сад - там уже будут смотреть в связи с наличием рядом жилого дома. Д/с "Родничок" совсем небольшой и, видимо, его он хочет переселить с ул. Гашека, 1. На бОльшее количество вряд ли стоит рассчитывать.
А вообще, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо вносить изменения в части объявлений об общественных слушаний - чтобы источников было не менее 5. А то опубликуют среди прочих в Ленинском Пути, который никто не читает - и формально выполнили условия. А в идеале вешать на подъезды близлежащих домов нужно. Но это не докажешь.
Тимур Гафуров:
Вы правы
Вы правы
Спасибо))) ТанькО не даст соврать - в школе у меня хорошо было с геометрией))
Цитата:
а также о том, какая территория по нормам должна окружать здание детсада.
Там всё зависит от общего количества детей. К тому же, сейчас здание - административное, а не детский сад. Когда будут проектировать детский сад - там уже будут смотреть в связи с наличием рядом жилого дома. Д/с "Родничок" совсем небольшой и, видимо, его он хочет переселить с ул. Гашека, 1. На бОльшее количество вряд ли стоит рассчитывать.
А вообще, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо вносить изменения в части объявлений об общественных слушаний - чтобы источников было не менее 5. А то опубликуют среди прочих в Ленинском Пути, который никто не читает - и формально выполнили условия. А в идеале вешать на подъезды близлежащих домов нужно. Но это не докажешь.
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 15:56
Цитата:
Ты чего это обскорбляешь "древнейшую" газету региона? :)
Victor Yang:
реди прочих в Ленинском Пути, который никто не читает
реди прочих в Ленинском Пути, который никто не читает
Ты чего это обскорбляешь "древнейшую" газету региона? :)
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Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 16:29
Цитата:
Причем все потом плачут зачем их заставили его выписать?))
Для этого и заставили чтобы ты видел где и что будет и потом не возмущался почему не знал?
Выпишут газету не прочтут а потом в окно глядят и ждут пока позовут)
Victor Yang:
А то опубликуют среди прочих в Ленинском Пути, который никто не читает
А то опубликуют среди прочих в Ленинском Пути, который никто не читает
Причем все потом плачут зачем их заставили его выписать?))
Для этого и заставили чтобы ты видел где и что будет и потом не возмущался почему не знал?
Выпишут газету не прочтут а потом в окно глядят и ждут пока позовут)
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 16:56
Цитата:
Во-первых, объявление необязательно должно быть в Ленинском Пути. Во-вторых, такие объявления нужно действительно ДОНОСИТЬ - я вот вообще их не читаю. Крупные проекты нужно в соц сетях публиковать хотя бы. А в-третьих, в близлежащих домах бюджетников может и не оказаться.
abaika95:
Для этого и заставили чтобы ты видел где и что будет и потом не возмущался почему не знал?
Для этого и заставили чтобы ты видел где и что будет и потом не возмущался почему не знал?
Во-первых, объявление необязательно должно быть в Ленинском Пути. Во-вторых, такие объявления нужно действительно ДОНОСИТЬ - я вот вообще их не читаю. Крупные проекты нужно в соц сетях публиковать хотя бы. А в-третьих, в близлежащих домах бюджетников может и не оказаться.
Т
Модератор(Администрация сайта)
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Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 17:07
Цитата:
Уточнили - около 1 га территория. Совсем небольшая разница)
Тимур Гафуров:
Уточним - добавим.
Уточним - добавим.
Уточнили - около 1 га территория. Совсем небольшая разница)
р
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Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 17:25
А разве по СНИПам допускается в такой близости от уже имеющихся зданий,( тем более детский сад, с необходимой территорией для гуляния детей) строить небоскреб? Насколько я знаю расстояние от новостройки до близлежащих строений не должно быть меньше высоты строящегося дома.
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 17:26
Цитата:
Нет таких требований.
[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2021 - 17:33]
рихард:
Насколько я знаю расстояние от новостройки до близлежащих строений не должно быть меньше высоты строящегося дома.
Насколько я знаю расстояние от новостройки до близлежащих строений не должно быть меньше высоты строящегося дома.
Нет таких требований.
[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2021 - 17:33]
р
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Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 17:28
хотя в центре уже впихнули общежитие медучилища. А там нормы этих СНИПов явно никто не соблюдал. Но это до первого нештатного случая. Потом крайних искать будут. А виноват тот кто дал добро на стройку.
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