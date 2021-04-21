Отправлено: - 15:02

архитектуры и градостроительства акимата Костаная о том, соответствует ли строительство 14-этажного дома генплану развития Костаная, а также о том, какая территория по нормам должна окружать здание детсада.

[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2021 - 15:06]

Цитата:100% ответят что соответствует потому что проект прошёл государственную экспертизу. Должны быть железобетонные аргументы, чтобы отменить положительное заключение. То есть в НД должен быть конкретный пункт, который запрещает или ограничивает. Хотя экспертизу необходимо "встряхнуть", чтобы они внимание обращали на действительно важные вещи, а не на ерунду всякую.Но экспертиза, тем более государственная, должна быть "непогрешима". Поэтому все опосредованные "доказательства" не пройдут.