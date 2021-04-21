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≡ Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41385
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 14:57
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Самое высокое в Костанайской области жилое здание возводят на ул. Быковского в районе КЖБИ, напротив детской областной больницы. К будущей 14-этажке примыкает бывший детский сад, с 1991 года это административное здание.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13875
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 14:57
#1
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Цитата:
Там площадь около 1000 гектаров

Сколько?!? 10 квадратных километров? То есть, примерно 2 км на 5 км?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13875
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 15:02
#2
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Цитата:
архитектуры и градостроительства акимата Костаная о том, соответствует ли строительство 14-этажного дома генплану развития Костаная, а также о том, какая территория по нормам должна окружать здание детсада.

100% ответят что соответствует потому что проект прошёл государственную экспертизу. Должны быть железобетонные аргументы, чтобы отменить положительное заключение. То есть в НД должен быть конкретный пункт, который запрещает или ограничивает. Хотя экспертизу необходимо "встряхнуть", чтобы они внимание обращали на действительно важные вещи, а не на ерунду всякую.
Но экспертиза, тем более государственная, должна быть "непогрешима". Поэтому все опосредованные "доказательства" не пройдут.

[Исправлено: Victor Yang, 21.04.2021 - 15:06]
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21650
Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого дома вызвало вопросы и опасения костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 15:07
#3
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Не развалится, до окончания строительства?
Да, кстати, когда, окончание?... :lol: ;-)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2073
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 15:11
#4
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1 тысяча гектаров? Что серьезно?
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ТанькО
§ ТанькО
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.10
Сообщений:
176
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 15:13
#5
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Мдаааааа... Такая дура перед нами вырастет :-(
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
700
Re: Высотка по Быковского - Строительство 14-этажного жилого...
Отправлено: 21.04.21 - 15:26
#6
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Цитата:
Victor Yang:
Сколько?!? 10 квадратных километров? То есть, примерно 2 км на 5 км?

Вы правы, Корчинский явно имел в виду другие единицы измерения. Уточним - добавим. А пока спорную фразу убрал.
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