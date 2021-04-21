Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41385
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 09:33
Сообщение с призывом принять участие в общегородском дне по санитарной очистке города распространила пресс-служба акима города. Как отмечает пресс-служба, одним четвергом уборка не ограничится. Чтобы поддерживать наведенную чистоту, традиционные "чистые четверги" будут продолжены.
Читать новость
Читать новость
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11676
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:33
наверное в честь дня Рождения вождя мирового пролетариата,
основателя первого социалистического государства
Владимира Ульянова-Ленина.
основателя первого социалистического государства
Владимира Ульянова-Ленина.
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.04.10
- Сообщений:
- 27
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:42
Делали бы уже субботник в выходной день, в будни не с руки ((( Кто назначал дату ?
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:56
Цитата:
Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром!
Всё новое - это хорошо похеренное старое.
Субботник назначен на завтра, 22 апреля. Начало - в 14.30
Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром!
Всё новое - это хорошо похеренное старое.
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:59
Цитата:
Одними призывами и лозунгами, чиновники, не надо ограничиваться.
Кто обеспечит инструментом трудовые коллективы? Кто и куда будет вывозить собранный мусор? Будут ли подключены школьники и студенты?
организовать экологические мероприятия по уборке прилегающих территорий.
Одними призывами и лозунгами, чиновники, не надо ограничиваться.
Кто обеспечит инструментом трудовые коллективы? Кто и куда будет вывозить собранный мусор? Будут ли подключены школьники и студенты?
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 10:24
Цитата:
Юд, тут я не совсем согласна! Это делает некоторая часть нашего общества и их неокультуренные наследники. Другая часть старается все же соблюдать чистоту. А вот убирать призывают ВСЕХ.
yudjin:
Заср..ли вместе!
Заср..ли вместе!
Юд, тут я не совсем согласна! Это делает некоторая часть нашего общества и их неокультуренные наследники. Другая часть старается все же соблюдать чистоту. А вот убирать призывают ВСЕХ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7676
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 10:38
Цитата:
Вот тут врешь
Зас...р только акимат с Айкомеком
Все же знают что они ходили и пакеты с мусором разбрасывали по городу
Чтобы у народа вызывать стойкую неприязнь к себе и к чистоте
А теперь ещё на субботник просят выйти!!
Тоталитаризм чистой воды
Где конституция? Где наши права?
Рабским трудом чистоплотных горожан хотят решить свои дела
Да горожане может быть семечки грызут себе в карманы чтобы не мусорить
А тут их просят на субботник.....совести совсем уже нет
Где там наш любитель выходить на митинги в миллионы человек ради уборки?
Пусть выходит,как раз,самое время показать им что горожане это вам не это
И они убираться,не хочут!!!
yudjin:
Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром! Всё новое - это хорошо похеренное старое.
Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром! Всё новое - это хорошо похеренное старое.
Вот тут врешь
Зас...р только акимат с Айкомеком
Все же знают что они ходили и пакеты с мусором разбрасывали по городу
Чтобы у народа вызывать стойкую неприязнь к себе и к чистоте
А теперь ещё на субботник просят выйти!!
Тоталитаризм чистой воды
Где конституция? Где наши права?
Рабским трудом чистоплотных горожан хотят решить свои дела
Да горожане может быть семечки грызут себе в карманы чтобы не мусорить
А тут их просят на субботник.....совести совсем уже нет
Где там наш любитель выходить на митинги в миллионы человек ради уборки?
Пусть выходит,как раз,самое время показать им что горожане это вам не это
И они убираться,не хочут!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1369
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 10:56
Кто з@ср@л город, тот пусть и выходит. Сколько там бабок заложено в бюджете на очистку города от мусора? Вот и осваивайте в полной мере.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1286
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 11:16
Цитата:
Да, поддерживаю abaika95.
abaika95:
Вот тут врешь
Зас...р только акимат с Айкомеком
Вот тут врешь
Зас...р только акимат с Айкомеком
Да, поддерживаю abaika95.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2073
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 11:42
Если субботник, то почему он в четверг в рабочее время? Не слишком ли большое удовольствие, когда госслужащим за время субботника будет начисляться совсем не дворницкая зарплата?
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11676
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 11:54
Цитата:
вроде взрослая уже выросла, а вопросы какие то детские.
поясняю: В СССР, а в дальнейшем в современной России и других странах СНГ и даже Балтии
субботником называют любую общественную работу по благоустройству территории,
если она проводится не специализированными организациями.
Так, многие частные и государственные предприятия проводят уборку силами своих сотрудников,
а руководство учебных заведений к субботникам привлекает учащихся и студентов.
Эти мероприятия уже далеко не всегда приурочены к субботе.
иногда делают перечисления в счет субботника однодневной зарплаты даже с тех,
кто в субботнике участия не принимал[
юля елиссева:
Если субботник, то почему он в четверг в рабочее время?
Если субботник, то почему он в четверг в рабочее время?
вроде взрослая уже выросла, а вопросы какие то детские.
поясняю: В СССР, а в дальнейшем в современной России и других странах СНГ и даже Балтии
субботником называют любую общественную работу по благоустройству территории,
если она проводится не специализированными организациями.
Так, многие частные и государственные предприятия проводят уборку силами своих сотрудников,
а руководство учебных заведений к субботникам привлекает учащихся и студентов.
Эти мероприятия уже далеко не всегда приурочены к субботе.
иногда делают перечисления в счет субботника однодневной зарплаты даже с тех,
кто в субботнике участия не принимал[
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 12:41
а еще в Советское время любили собирать средства в Фонд Мира, нуждающимся; жителям стран Африки.... Сегодняшний призыв ко ВСЕМ жителям убирать за "свиньями"- смотрится как нечто подобное...
[Исправлено: Алиса, 21.04.2021 - 13:22]
[Исправлено: Алиса, 21.04.2021 - 13:22]
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 13:33
Цитата:
Цитата:
Ну, дамы, ну тут же уровень собственной неприхотливости. Личное дело каждого. Соглашусь, кто-то не мусорил и может переступить через пакет с мусором или бутылку. А кто-то поднимет и унесет в урну. Ну вот я из тех, кто в выходные взял грабли и убрал песочницу и вокруг от мусора, чтобы малышня не копошилась в грязи... правда оказался в одиночестве. А других родителей это устраивает, видимо.
Змея Подколодная:
Цитата:
Алиса:
Ну, дамы, ну тут же уровень собственной неприхотливости. Личное дело каждого. Соглашусь, кто-то не мусорил и может переступить через пакет с мусором или бутылку. А кто-то поднимет и унесет в урну. Ну вот я из тех, кто в выходные взял грабли и убрал песочницу и вокруг от мусора, чтобы малышня не копошилась в грязи... правда оказался в одиночестве. А других родителей это устраивает, видимо.
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 13:50
Цитата:
Юд, есть же пределы "благотворительности"? На днях в инстаграме обсуждали активно тему чистоты НАШЕГО города. Там все 100% обсуждавших - и коренные жители и приезжие!!!! били себя в грудь,что они все чистюли, мусор где-то кинуть - да это категорично не про них, не про их детей. Казалось бы - че ж город как свинарник, если все "чистюли")))) ТАк и в твоем примере: думаю если опросишь соседей, а особенно родителей детей = также будут "кричать", что мусор не кидают, их дети так вообще пример чистюль (наследственно). А по факту - в разы обратно. В бытность свою - обучаясь в школе - как-то без проблем на субботники шла. НАша школа убирала закрепленную территорию в парке; территорию школы убирали.Во дворах домов - помню,что соседи выходили в районе подъездов убирали - травку сажали, деревья, кустарники - красота была. А вот позже, когда начались лихие годы выезда людей, приезда "новых" жителей - пошел похеризм у людей в этом плане.... И желание пропало что-то делать: через минуту пройдет сосед новый, дети - напакостят и как так и должно быть. Ни один из жителей дома за последние лет 20 не посадил ни травинки,ни цветочка, ни деревца, но зато дети их рвут, ломают, по деревьям .... Про мусор - молчу уже.... Просто пропало желание - и хоть запризываются красивыми натяжно-патриотичными словами (это, думаю, единственно чему научились за все годы независимости) - не пойду, не буду, не хочу.
yudjin:
правда оказался в одиночестве.
правда оказался в одиночестве.
Юд, есть же пределы "благотворительности"? На днях в инстаграме обсуждали активно тему чистоты НАШЕГО города. Там все 100% обсуждавших - и коренные жители и приезжие!!!! били себя в грудь,что они все чистюли, мусор где-то кинуть - да это категорично не про них, не про их детей. Казалось бы - че ж город как свинарник, если все "чистюли")))) ТАк и в твоем примере: думаю если опросишь соседей, а особенно родителей детей = также будут "кричать", что мусор не кидают, их дети так вообще пример чистюль (наследственно). А по факту - в разы обратно. В бытность свою - обучаясь в школе - как-то без проблем на субботники шла. НАша школа убирала закрепленную территорию в парке; территорию школы убирали.Во дворах домов - помню,что соседи выходили в районе подъездов убирали - травку сажали, деревья, кустарники - красота была. А вот позже, когда начались лихие годы выезда людей, приезда "новых" жителей - пошел похеризм у людей в этом плане.... И желание пропало что-то делать: через минуту пройдет сосед новый, дети - напакостят и как так и должно быть. Ни один из жителей дома за последние лет 20 не посадил ни травинки,ни цветочка, ни деревца, но зато дети их рвут, ломают, по деревьям .... Про мусор - молчу уже.... Просто пропало желание - и хоть запризываются красивыми натяжно-патриотичными словами (это, думаю, единственно чему научились за все годы независимости) - не пойду, не буду, не хочу.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3287
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 14:32
Цитата:
----А ты пойдешь ?
alex_60:
----А ты пойдешь ?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 37
|Зарегистрированные пользователи: Сергей kst, Victor Yang
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать