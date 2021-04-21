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≡ Минюст прокомментировал запрет прилетать в Казахстан без ПЦР-теста
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41385
Минюст прокомментировал запрет прилетать в Казахстан без ПЦР-теста
Отправлено: 21.04.21 - 12:17
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Главный санитарный врач подписал постановление, согласно которому гражданам, возвращающимся в Казахстан, запрещено садиться на борт в стране вылета без ПЦР-справки с отрицательным результатом. Однако согласно Конституции каждый гражданин имеет право на беспрепятственное возвращение в Казахстан.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11676
Минюст прокомментировал запрет прилетать в Казахстан без ПЦР-теста
Отправлено: 21.04.21 - 12:17
#1
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
141
Re: Минюст прокомментировал запрет прилетать в Казахстан без...
Отправлено: 21.04.21 - 13:32
#2
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Закон и конституция в нашей стране трактуется и так и сяк,как пожелаете. А народ как стадо,куда главный пастух сказал туда и пошел
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