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≡ "Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41383
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 16:24
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В костанайских поликлиниках закончилась вакцина против Covid-19. В частности, что прививочную кампанию приостановили в поликлиниках №№ 1, 3 и в месте массовой вакцинации - ТРК Kostanay Plaza.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11676
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 21.04.21 - 12:20
#15
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
236
Re: "Пока закончилась" - Когда привезут новую партию...
Отправлено: 21.04.21 - 12:45
#16
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Цитата:
юля елиссева:
патамушта мы евреи не дураки и прививаемся проверенными медикаментами.

Ну Вы то ,уверен,последовали за евреями,а не за дураками?Уверенности предала Ваша аватарка.
Хотяя,касаемо дураков и пфайзера-все зависит от гражданства.
Профайл
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