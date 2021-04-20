Отправлено: - 11:55

alex_60:

Кстати почему израиль получил пфайзер первым и на всю страну? Подписали договор что страна станет Подопытными кроликами для пфайзера.

[Исправлено: юля елиссева, 21.04.2021 - 13:26]

Цитата:патамушта мы евреи не дураки и прививаемся проверенными медикаментами. И, таки да, Пфайзер, компания которой руководят евреи. А для своих вакцина идёт в первую очередь и в полном объёме.