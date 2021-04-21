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Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41383
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 09:33
Сообщение с призывом принять участие в общегородском дне по санитарной очистке города распространила пресс-служба акима города. Как отмечает пресс-служба, одним четвергом уборка не ограничится. Чтобы поддерживать наведенную чистоту, традиционные "чистые четверги" будут продолжены.
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a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11676
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:33
наверное в честь дня Рождения вождя мирового пролетариата,
основателя первого социалистического государства
Владимира Ульянова-Ленина.
основателя первого социалистического государства
Владимира Ульянова-Ленина.
М
(Пользователи)
- Регистрация:
- 29.04.10
- Сообщений:
- 27
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:42
Делали бы уже субботник в выходной день, в будни не с руки ((( Кто назначал дату ?
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:56
Цитата:
Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром!
Всё новое - это хорошо похеренное старое.
Субботник назначен на завтра, 22 апреля. Начало - в 14.30
Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром!
Всё новое - это хорошо похеренное старое.
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:59
Цитата:
Одними призывами и лозунгами, чиновники, не надо ограничиваться.
Кто обеспечит инструментом трудовые коллективы? Кто и куда будет вывозить собранный мусор? Будут ли подключены школьники и студенты?
организовать экологические мероприятия по уборке прилегающих территорий.
Одними призывами и лозунгами, чиновники, не надо ограничиваться.
Кто обеспечит инструментом трудовые коллективы? Кто и куда будет вывозить собранный мусор? Будут ли подключены школьники и студенты?
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 10:24
Цитата:
Юд, тут я не совсем согласна! Это делает некоторая часть нашего общества и их неокультуренные наследники. Другая часть старается все же соблюдать чистоту. А вот убирать призывают ВСЕХ.
yudjin:
Заср..ли вместе!
Заср..ли вместе!
Юд, тут я не совсем согласна! Это делает некоторая часть нашего общества и их неокультуренные наследники. Другая часть старается все же соблюдать чистоту. А вот убирать призывают ВСЕХ.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7676
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 10:38
Цитата:
Вот тут врешь
Зас...р только акимат с Айкомеком
Все же знают что они ходили и пакеты с мусором разбрасывали по городу
Чтобы у народа вызывать стойкую неприязнь к себе и к чистоте
А теперь ещё на субботник просят выйти!!
Тоталитаризм чистой воды
Где конституция? Где наши права?
Рабским трудом чистоплотных горожан хотят решить свои дела
Да горожане может быть семечки грызут себе в карманы чтобы не мусорить
А тут их просят на субботник.....совести совсем уже нет
Где там наш любитель выходить на митинги в миллионы человек ради уборки?
Пусть выходит,как раз,самое время показать им что горожане это вам не это
И они убираться,не хочут!!!
yudjin:
Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром! Всё новое - это хорошо похеренное старое.
Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром! Всё новое - это хорошо похеренное старое.
Вот тут врешь
Зас...р только акимат с Айкомеком
Все же знают что они ходили и пакеты с мусором разбрасывали по городу
Чтобы у народа вызывать стойкую неприязнь к себе и к чистоте
А теперь ещё на субботник просят выйти!!
Тоталитаризм чистой воды
Где конституция? Где наши права?
Рабским трудом чистоплотных горожан хотят решить свои дела
Да горожане может быть семечки грызут себе в карманы чтобы не мусорить
А тут их просят на субботник.....совести совсем уже нет
Где там наш любитель выходить на митинги в миллионы человек ради уборки?
Пусть выходит,как раз,самое время показать им что горожане это вам не это
И они убираться,не хочут!!!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1369
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 10:56
Кто з@ср@л город, тот пусть и выходит. Сколько там бабок заложено в бюджете на очистку города от мусора? Вот и осваивайте в полной мере.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1286
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 11:16
Цитата:
Да, поддерживаю abaika95.
abaika95:
Вот тут врешь
Зас...р только акимат с Айкомеком
Вот тут врешь
Зас...р только акимат с Айкомеком
Да, поддерживаю abaika95.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2072
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 11:42
Если субботник, то почему он в четверг в рабочее время? Не слишком ли большое удовольствие, когда госслужащим за время субботника будет начисляться совсем не дворницкая зарплата?
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11676
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 11:54
Цитата:
вроде взрослая уже выросла, а вопросы какие то детские.
поясняю: В СССР, а в дальнейшем в современной России и других странах СНГ и даже Балтии
субботником называют любую общественную работу по благоустройству территории,
если она проводится не специализированными организациями.
Так, многие частные и государственные предприятия проводят уборку силами своих сотрудников,
а руководство учебных заведений к субботникам привлекает учащихся и студентов.
Эти мероприятия уже далеко не всегда приурочены к субботе.
иногда делают перечисления в счет субботника однодневной зарплаты даже с тех,
кто в субботнике участия не принимал[
юля елиссева:
Если субботник, то почему он в четверг в рабочее время?
Если субботник, то почему он в четверг в рабочее время?
вроде взрослая уже выросла, а вопросы какие то детские.
поясняю: В СССР, а в дальнейшем в современной России и других странах СНГ и даже Балтии
субботником называют любую общественную работу по благоустройству территории,
если она проводится не специализированными организациями.
Так, многие частные и государственные предприятия проводят уборку силами своих сотрудников,
а руководство учебных заведений к субботникам привлекает учащихся и студентов.
Эти мероприятия уже далеко не всегда приурочены к субботе.
иногда делают перечисления в счет субботника однодневной зарплаты даже с тех,
кто в субботнике участия не принимал[
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 12:41
а еще в Советское время любили собирать средства в Фонд Мира, нуждающимся; жителям стран Африки.... Сегодняшний призыв ко ВСЕМ жителям убирать за "свиньями"- смотрится как нечто подобное...
[Исправлено: Алиса, 21.04.2021 - 13:22]
[Исправлено: Алиса, 21.04.2021 - 13:22]
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