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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13872
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.04.21 - 18:15
Цитата:
По одному-два слова в сообщении? И штук 50 сообщений? Ты уверен?
Меня как-то не напрягал он.
Добринцофф:
будешь хоть в ватцапе писать
будешь хоть в ватцапе писать
По одному-два слова в сообщении? И штук 50 сообщений? Ты уверен?
Меня как-то не напрягал он.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.04.21 - 18:39
Цитата:
Не кормлюсь тут
Сам всех могу накормить)
Цитата:
Да я даже не знаю
Наверно выпимши был
Агрессии изливал тут)
Вместе со своим братом гражданином СССР из России)
elektron:
Зато вам смотрю хорошо заходит. Соловьёвы мерещатся.
Зато вам смотрю хорошо заходит. Соловьёвы мерещатся.
Не кормлюсь тут
Сам всех могу накормить)
Цитата:
Гога:
Чего он опять натворил??
Чего он опять натворил??
Да я даже не знаю
Наверно выпимши был
Агрессии изливал тут)
Вместе со своим братом гражданином СССР из России)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2340
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.04.21 - 22:27
Цитата:
Что-то мне появления Алекса на форуме напоминают вахты... То появляется... то исчезает на выходных...
[Исправлено: Козлов я, 18.04.2021 - 22:31]
Добринцофф:
Алекс как ты там?Я прям переживаю
Алекс как ты там?Я прям переживаю
Что-то мне появления Алекса на форуме напоминают вахты... То появляется... то исчезает на выходных...
[Исправлено: Козлов я, 18.04.2021 - 22:31]
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 06:38
Цитата:
Это не картина, а фото.
Из личного альбома?
Козлов я:
Это не картина, а фото.
Из личного альбома?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 16:33
Макс тут у никому не известных Риты Оры Дэвида Гетты вышел совместный клипак с самым известным железнодорожником планеты
Два месяца назад правда но вдруг ты не слышал
Снимали в окрестностях КЖбИ зачем-то
Что поют? Переведи нам,Опять похабщину?
Два месяца назад правда но вдруг ты не слышал
Снимали в окрестностях КЖбИ зачем-то
Что поют? Переведи нам,Опять похабщину?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3285
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 16:42
Цитата:
Цитата:
abaika95:
Цитата:
abaika95:--- Имя говорящее - чего-то орет.Лучше родное слушать .
Рит Ора
Рит Ора
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 23:09
В Сибири национальный скандал Хотели в Тобольске новый аэропорт как-то обозвать,и надо же как-то звучно патриотично именно в честь кого-то местного
Выбрали 5 имён среди которых не оказалось имени покорителя Сибири-Ермака Видите ли там местная татарская интеллигенция обиделась
Говорят негоже на нашей земле называть аэропорты в честь оккупантов
Тут уже обиделись НЕтатары
Говорят а нам ваше негоже до лампочки Мы все в России живём,корень-Россия!
Как хотим так и называем
Но муниципальная власть не пошла на обострение конфликта
Темболее из тех 5 имён всеровно выбор был в честь человека НЕтатарской нации Поэтому власти подумали,зачем злить этот народец? назовем в честь русского но не Ермака,пусть подавятся
Вот какие интересные истории у соседей бывают
Выбрали 5 имён среди которых не оказалось имени покорителя Сибири-Ермака Видите ли там местная татарская интеллигенция обиделась
Говорят негоже на нашей земле называть аэропорты в честь оккупантов
Тут уже обиделись НЕтатары
Говорят а нам ваше негоже до лампочки Мы все в России живём,корень-Россия!
Как хотим так и называем
Но муниципальная власть не пошла на обострение конфликта
Темболее из тех 5 имён всеровно выбор был в честь человека НЕтатарской нации Поэтому власти подумали,зачем злить этот народец? назовем в честь русского но не Ермака,пусть подавятся
Вот какие интересные истории у соседей бывают
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 23:39
Цитата:
Рита я ору снова ))) Курчавый с отпуска вышел - а в курс дела его не ввели))) на 119 странице уже это обсудили
abaika95:
но вдруг ты не слышал
но вдруг ты не слышал
Рита я ору снова ))) Курчавый с отпуска вышел - а в курс дела его не ввели))) на 119 странице уже это обсудили
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 23:41
Цитата:
Это я тоже обьяснил - это трейлер к Борат3 )) сьемки в Боратлэндии проходили, а не в кжби))
abaika95:
Снимали в окрестностях КЖбИ зачем-то
Снимали в окрестностях КЖбИ зачем-то
Это я тоже обьяснил - это трейлер к Борат3 )) сьемки в Боратлэндии проходили, а не в кжби))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 23:43
ОШИБКА
[Исправлено: таноми52, 20.04.2021 - 23:44]
[Исправлено: таноми52, 20.04.2021 - 23:44]
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 02:05
Цитата:
Ой простите что я не слежу за вашим творчеством так пристально чтобы запоминать когда и что вы обсудили)) точнее вообще не слежу)
Цитата:
Ну тут немного ошибочно
Боратлэндия снималась в Румынии в румынской цыганской деревне
А в клипе показана Албания,и женщины в Албанской национальной одежде чем-то на х....на украинскую очень похожа)
И Рита Ора переехала в Англию из Приштины поэтому и отсылочка такая
Хотя вам не образованному мигранту из Казахстана всё одно конечно
Что Босния,что Косово,что Болгария,что Румыния))
Одно слово-Бораты
maxsaf:
на 119 странице уже это обсудили
на 119 странице уже это обсудили
Ой простите что я не слежу за вашим творчеством так пристально чтобы запоминать когда и что вы обсудили)) точнее вообще не слежу)
Цитата:
maxsaf:
Это я тоже обьяснил - это трейлер к Борат3 )) сьемки в Боратлэндии проходили, а не в кжби))
Это я тоже обьяснил - это трейлер к Борат3 )) сьемки в Боратлэндии проходили, а не в кжби))
Ну тут немного ошибочно
Боратлэндия снималась в Румынии в румынской цыганской деревне
А в клипе показана Албания,и женщины в Албанской национальной одежде чем-то на х....на украинскую очень похожа)
И Рита Ора переехала в Англию из Приштины поэтому и отсылочка такая
Хотя вам не образованному мигранту из Казахстана всё одно конечно
Что Босния,что Косово,что Болгария,что Румыния))
Одно слово-Бораты
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 03:18
Цитата:
Вот именно. Восточная Европа она и в Африке - Восточная Европа))
Цитата:
А че тогда мне клипы скидываете? скидывайте тому, за кем следите)) с чего вы вообще решили что мне это интересно? Или все таки следите?))
abaika95:
Что Босния,что Косово,что Болгария,что Румыния)) Одно слово-Бораты
Что Босния,что Косово,что Болгария,что Румыния)) Одно слово-Бораты
Вот именно. Восточная Европа она и в Африке - Восточная Европа))
Цитата:
abaika95:
Ой простите что я не слежу за вашим творчеством
Ой простите что я не слежу за вашим творчеством
А че тогда мне клипы скидываете? скидывайте тому, за кем следите)) с чего вы вообще решили что мне это интересно? Или все таки следите?))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 05:28
Цитата:
Не скули, бабай)))
abaika95:
Вместе со своим братом гражданином СССР из России)
Вместе со своим братом гражданином СССР из России)
Не скули, бабай)))
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11670
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 09:13
Цитата:
рассмешил публику. с утра.
вы- абайки95 -круглосуточно, даже в два часа ночи сканируете
все абсолютно посты. работа такая.
abaika95:
я не слежу за вашим творчеством так пристально
я не слежу за вашим творчеством так пристально
рассмешил публику. с утра.
вы- абайки95 -круглосуточно, даже в два часа ночи сканируете
все абсолютно посты. работа такая.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 10:33
Цитата:
Он для этого и создан, народ смешить. Клоун форумный
alex_60:
рассмешил публику. с утра
рассмешил публику. с утра
Он для этого и создан, народ смешить. Клоун форумный
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