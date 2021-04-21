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≡ Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41381
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 09:33
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Сообщение с призывом принять участие в общегородском дне по санитарной очистке города распространила пресс-служба акима города. Как отмечает пресс-служба, одним четвергом уборка не ограничится. Чтобы поддерживать наведенную чистоту, традиционные "чистые четверги" будут продолжены.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11670
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:33
#1
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наверное в честь дня Рождения вождя мирового пролетариата,
основателя первого социалистического государства
Владимира Ульянова-Ленина.
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М
§ Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
27
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:42
#2
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Делали бы уже субботник в выходной день, в будни не с руки ((( Кто назначал дату ?
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7370
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:56
#3
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Цитата:
Субботник назначен на завтра, 22 апреля. Начало - в 14.30

Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром!
Всё новое - это хорошо похеренное старое.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7370
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 09:59
#4
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Цитата:
организовать экологические мероприятия по уборке прилегающих территорий.

Одними призывами и лозунгами, чиновники, не надо ограничиваться.
Кто обеспечит инструментом трудовые коллективы? Кто и куда будет вывозить собранный мусор? Будут ли подключены школьники и студенты?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4592
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 10:24
#5
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Цитата:
yudjin:
Заср..ли вместе!

Юд, тут я не совсем согласна! Это делает некоторая часть нашего общества и их неокультуренные наследники. Другая часть старается все же соблюдать чистоту. А вот убирать призывают ВСЕХ. :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7676
Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают костанайцев
Отправлено: 21.04.21 - 10:38
#6
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Цитата:
yudjin:
Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром! Всё новое - это хорошо похеренное старое.

Вот тут врешь
Зас...р только акимат с Айкомеком
Все же знают что они ходили и пакеты с мусором разбрасывали по городу
Чтобы у народа вызывать стойкую неприязнь к себе и к чистоте
А теперь ещё на субботник просят выйти!!
Тоталитаризм чистой воды
Где конституция? Где наши права?
Рабским трудом чистоплотных горожан хотят решить свои дела
Да горожане может быть семечки грызут себе в карманы чтобы не мусорить
А тут их просят на субботник.....совести совсем уже нет
Где там наш любитель выходить на митинги в миллионы человек ради уборки?
Пусть выходит,как раз,самое время показать им что горожане это вам не это
И они убираться,не хочут!!!
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Змея Подколодная
* Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1367
Re: Выйти на общегородской субботник 22 апреля призывают...
Отправлено: 21.04.21 - 10:56
#7
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Кто з@ср@л город, тот пусть и выходит. Сколько там бабок заложено в бюджете на очистку города от мусора? Вот и осваивайте в полной мере.
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