Отправлено: - 10:38

yudjin:

Правильной дорогой пошли, товарищи!Заср..ли вместе! И убирать надо всем миром! Всё новое - это хорошо похеренное старое.

Цитата:Вот тут врешьЗас...р только акимат с АйкомекомВсе же знают что они ходили и пакеты с мусором разбрасывали по городуЧтобы у народа вызывать стойкую неприязнь к себе и к чистотеА теперь ещё на субботник просят выйти!!Тоталитаризм чистой водыГде конституция? Где наши права?Рабским трудом чистоплотных горожан хотят решить свои делаДа горожане может быть семечки грызут себе в карманы чтобы не мусоритьА тут их просят на субботник.....совести совсем уже нетГде там наш любитель выходить на митинги в миллионы человек ради уборки?Пусть выходит,как раз,самое время показать им что горожане это вам не этоИ они убираться,не хочут!!!