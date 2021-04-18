Отправлено: - 02:05

maxsaf:

на 119 странице уже это обсудили

maxsaf:

Это я тоже обьяснил - это трейлер к Борат3 )) сьемки в Боратлэндии проходили, а не в кжби))

Цитата:Ой простите что я не слежу за вашим творчеством так пристально чтобы запоминать когда и что вы обсудили)) точнее вообще не слежу)Цитата:Ну тут немного ошибочноБоратлэндия снималась в Румынии в румынской цыганской деревнеА в клипе показана Албания,и женщины в Албанской национальной одежде чем-то на х....на украинскую очень похожа)И Рита Ора переехала в Англию из Приштины поэтому и отсылочка такаяХотя вам не образованному мигранту из Казахстана всё одно конечноЧто Босния,что Косово,что Болгария,что Румыния))Одно слово-Бораты