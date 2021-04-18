Макс тут у никому не известных Риты Оры Дэвида Гетты вышел совместный клипак с самым известным железнодорожником планеты Два месяца назад правда но вдруг ты не слышал Снимали в окрестностях КЖбИ зачем-то
В Сибири национальный скандал Хотели в Тобольске новый аэропорт как-то обозвать,и надо же как-то звучно патриотично именно в честь кого-то местного Выбрали 5 имён среди которых не оказалось имени покорителя Сибири-Ермака Видите ли там местная татарская интеллигенция обиделась Говорят негоже на нашей земле называть аэропорты в честь оккупантов Тут уже обиделись НЕтатары Говорят а нам ваше негоже до лампочки Мы все в России живём,корень-Россия! Как хотим так и называем Но муниципальная власть не пошла на обострение конфликта Темболее из тех 5 имён всеровно выбор был в честь человека НЕтатарской нации Поэтому власти подумали,зачем злить этот народец? назовем в честь русского но не Ермака,пусть подавятся Вот какие интересные истории у соседей бывают
Ой простите что я не слежу за вашим творчеством так пристально чтобы запоминать когда и что вы обсудили)) точнее вообще не слежу) Цитата:
maxsaf: Это я тоже обьяснил - это трейлер к Борат3 )) сьемки в Боратлэндии проходили, а не в кжби))
Ну тут немного ошибочно Боратлэндия снималась в Румынии в румынской цыганской деревне А в клипе показана Албания,и женщины в Албанской национальной одежде чем-то на х....на украинскую очень похожа) И Рита Ора переехала в Англию из Приштины поэтому и отсылочка такая Хотя вам не образованному мигранту из Казахстана всё одно конечно Что Босния,что Косово,что Болгария,что Румыния)) Одно слово-Бораты
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