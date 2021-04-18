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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13872
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.04.21 - 18:15
#2131
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Цитата:
Добринцофф:
будешь хоть в ватцапе писать

По одному-два слова в сообщении? И штук 50 сообщений? Ты уверен? :lol:
Меня как-то не напрягал он.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7674
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.04.21 - 18:39
#2132
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Цитата:
elektron:
Зато вам смотрю хорошо заходит. Соловьёвы мерещатся.

Не кормлюсь тут
Сам всех могу накормить)
Цитата:
Гога:
Чего он опять натворил??

Да я даже не знаю
Наверно выпимши был
Агрессии изливал тут)
Вместе со своим братом гражданином СССР из России)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2340
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 18.04.21 - 22:27
#2133
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Цитата:
Добринцофф:
Алекс как ты там?Я прям переживаю


Что-то мне появления Алекса на форуме напоминают вахты... То появляется... то исчезает на выходных...



[Исправлено: Козлов я, 18.04.2021 - 22:31]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11665
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 06:38
#2134
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Цитата:
Козлов я:


Это не картина, а фото.
Из личного альбома?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7674
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 16:33
#2135
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Макс тут у никому не известных Риты Оры Дэвида Гетты вышел совместный клипак с самым известным железнодорожником планеты
Два месяца назад правда но вдруг ты не слышал
Снимали в окрестностях КЖбИ зачем-то


Что поют? Переведи нам,Опять похабщину?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3285
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 16:42
#2136
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
abaika95:
Рит Ора
--- Имя говорящее - чего-то орет.Лучше родное слушать .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7674
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 23:09
#2137
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В Сибири национальный скандал Хотели в Тобольске новый аэропорт как-то обозвать,и надо же как-то звучно патриотично именно в честь кого-то местного
Выбрали 5 имён среди которых не оказалось имени покорителя Сибири-Ермака Видите ли там местная татарская интеллигенция обиделась
Говорят негоже на нашей земле называть аэропорты в честь оккупантов
Тут уже обиделись НЕтатары
Говорят а нам ваше негоже до лампочки Мы все в России живём,корень-Россия!
Как хотим так и называем
Но муниципальная власть не пошла на обострение конфликта
Темболее из тех 5 имён всеровно выбор был в честь человека НЕтатарской нации Поэтому власти подумали,зачем злить этот народец? назовем в честь русского но не Ермака,пусть подавятся
Вот какие интересные истории у соседей бывают
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10190
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 23:39
#2138
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Цитата:
abaika95:
но вдруг ты не слышал

Рита я ору снова ))) Курчавый с отпуска вышел - а в курс дела его не ввели))) на 119 странице уже это обсудили :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
10190
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 23:41
#2139
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Цитата:
abaika95:
Снимали в окрестностях КЖбИ зачем-то

Это я тоже обьяснил - это трейлер к Борат3 )) сьемки в Боратлэндии проходили, а не в кжби))
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2331
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 20.04.21 - 23:43
#2140
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ОШИБКА

[Исправлено: таноми52, 20.04.2021 - 23:44]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7674
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 21.04.21 - 02:05
#2141
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Цитата:
maxsaf:
на 119 странице уже это обсудили

Ой простите что я не слежу за вашим творчеством так пристально чтобы запоминать когда и что вы обсудили)) точнее вообще не слежу)
Цитата:
maxsaf:
Это я тоже обьяснил - это трейлер к Борат3 )) сьемки в Боратлэндии проходили, а не в кжби))

Ну тут немного ошибочно
Боратлэндия снималась в Румынии в румынской цыганской деревне
А в клипе показана Албания,и женщины в Албанской национальной одежде чем-то на х....на украинскую очень похожа)
И Рита Ора переехала в Англию из Приштины поэтому и отсылочка такая
Хотя вам не образованному мигранту из Казахстана всё одно конечно
Что Босния,что Косово,что Болгария,что Румыния))
Одно слово-Бораты
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