Флуд и оффтопик (часть 5)

Отправлено: - 23:09

В Сибири национальный скандал Хотели в Тобольске новый аэропорт как-то обозвать,и надо же как-то звучно патриотично именно в честь кого-то местного

Выбрали 5 имён среди которых не оказалось имени покорителя Сибири-Ермака Видите ли там местная татарская интеллигенция обиделась

Говорят негоже на нашей земле называть аэропорты в честь оккупантов

Тут уже обиделись НЕтатары

Говорят а нам ваше негоже до лампочки Мы все в России живём,корень-Россия!

Как хотим так и называем

Но муниципальная власть не пошла на обострение конфликта

Темболее из тех 5 имён всеровно выбор был в честь человека НЕтатарской нации Поэтому власти подумали,зачем злить этот народец? назовем в честь русского но не Ермака,пусть подавятся

Вот какие интересные истории у соседей бывают