Каждый город имеет свои достопримечательности, которые отражают его историю, которыми он гордится и поддерживает. Сегодня модно называть такие места сакральными, т. е. имеющими отношение не только к религиозному, но и потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений (согл. Википедии). Читать новость
Мне не понятно,почему с продавцов новогодних елок которые в канун Нового года по улице генерала Арыстамбекова да и на других торговых точках продавали ёлки по цене от 25000 тенге и выше, не изымать УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР? Затем разыграть тендер на вывоз и утилизацию зелёных красавиц и победителю оплатить из этой собранной суммы
Odin_iz_Teh: Если что между 4 и 2 домом тоже сакральная помойка находится, особо сакральной в дынно-арбузный и ёлочный период становится.
Ну так выкладывайте фотки. Будем составлять карту сакральных мест Костаная. Как говорят соседи, после выхода виртуальной экскурсии, сегодня днём случилось явление каких-то сотрудников ЖКХ нашим мусоркам...с фотоаппаратом, то ли чтобы сравнить мои и их показания, то ли для отчетности о проделанной работе типа "было-стало"... вскоре увидим. Площадку во дворе 11 дома даже начали убирать, но так как был ветер, весь мусор полетел под соседний дом, где уже была убрана территория силами жительницы дома. Кто будите собирать повисшие на деревьях пакеты?
Томск, Чита все-таки далеко.... А Челябинск близко. Конечно, город по чистоте не идеален, но вот пара среднестатистических помоек. Первая в старом городе, вторая в новостройках на северо-западе. Просто попались мне в объектив... А оказалось можно и сравнить с нашими в одно и тоже время года. За неделю я не видел никогда контейнеры заполненными. Сбоку как вы поняли отсек для крупногабаритного мусора. Хлама валяющегося вокруг нет совсем.
Ну там хоть дороги хорошие, судя по фото, да и сбор мусора выглядит кучковато. А главное сами места сбора мусора, выглядят прилично. Но вам лично походу Костанайский бордак ближе к сердцу? Съездите в Турцию ещё, вот где глаз радоваться безгранично будет.
Смотрю, о как забегали чиновники, пкск и даже участковый после обнародования позорных сакральных мест на их территории. Газета акиматовская даже репортаж сварганила о том, как наконец-то с насиженных мест подорвались. А что же вы, Полина Шкарубо и остальные журналисты до меня не осветили очевидную проблему? А теперь изображаете борцов за чистоту.
elektron: Ну там хоть дороги хорошие, судя по фото, да и сбор мусора выглядит кучковато. А главное сами места сбора мусора, выглядят прилично. Но вам лично походу Костанайский бордак ближе к сердцу?
А ну да,даже мусор там лежит красиво))умора)) Цитата:
elektron: Съездите в Турцию ещё, вот где глаз радоваться безгранично будет.
Зачем? Я в милую Германию могу наведаться в какой-нибудь спальный район Тоже самое как в Челябинске Только пакеты не так кучно лежат)) Цитата:
yudjin: Смотрю, о как забегали чиновники, пкск и даже участковый после обнародования позорных сакральных мест на их территории. Газета акиматовская даже репортаж сварганила о том, как наконец-то с насиженных мест подорвались. А что же вы, Полина Шкарубо и остальные журналисты до меня не осветили очевидную проблему? А теперь изображаете борцов за чистоту.
Странно То тебе надо чтобы реагировали то тут уже как-то не так отреагировали? Акиматовской газете вообще тогда по твоей бабаяговской логике надо забить на все инфоповоды и акимату тоже? Все что выходит в НН сразу нафиг Точнее нет, все что под твоим авторством сразу нафиг тогда Караваны караванами а лающие отдельно)) Цитата:
Victor Yang: Свинья Варламов везде грязь найдёт. Собственно, вся его деятельность на это и нацелена.
Ну наш Юджин его активно пытается косплеить Только Варламов очень радуется когда местные чиновники которых он покритиковал быстро отрабатывают все его найденные минусы Варламов какой бы не был свин,но даже он выставляет у себя иногда материал "было-стало" Нашему пока далеко....
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