Отправлено: - 14:57

- Сказать, что практика штрафов была правильной или неправильной, я не могу, - говорит Айгерим Оспанова.

Тем не менее, мы этот документ сами отменили до каких-либо проверок.

Цитата:Цитата:А тогда что мотивировало отменить если сама не знает как правильно?С высоких трибун заявляют о важности профессии врача и особенно сейчас, а деньги пытаются за всё брать, умудрились штрафовать даже.С одной стороны КГП на ПХВ благо, но вот в сфере образования и медицины как то не знаю.