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≡ "Почти все деньги мы вернули студентам" - Штрафы за пропуск занятий прокомментировали в медколледже Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41380
"Почти все деньги мы вернули студентам" - Штрафы за пропуск занятий прокомментировали в медколледже Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 14:57
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Решение было принято предыдущим директором. Айгерим Оспанова вступила в должность 28 января 2020 года, а 3 апреля пункт о штрафах отменили. Почему именно сейчас прокуратура вспомнила об этом акте, ей неизвестно.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3889
Re: "Почти все деньги мы вернули студентам" - Штрафы...
Отправлено: 20.04.21 - 14:57
#1
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Цитата:
- Сказать, что практика штрафов была правильной или неправильной, я не могу, - говорит Айгерим Оспанова.

Цитата:
Тем не менее, мы этот документ сами отменили до каких-либо проверок.

А тогда что мотивировало отменить если сама не знает как правильно?
С высоких трибун заявляют о важности профессии врача и особенно сейчас, а деньги пытаются за всё брать, умудрились штрафовать даже.

С одной стороны КГП на ПХВ благо, но вот в сфере образования и медицины как то не знаю.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4596
Re: "Почти все деньги мы вернули студентам" - Штрафы...
Отправлено: 20.04.21 - 22:57
#2
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Интересует, в Челябинске в медакадемии знают что штрафить незаконно, там тоже берут деньги за пропуски
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6827
"Почти все деньги мы вернули студентам" - Штрафы за пропуск занятий прокомментировали в медколледже Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 23:07
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
там тоже берут деньги за пропуски

да бросьте. Никто и негде за это денег не берёт. Это ноу хау Костанайское.
Пропустил, значит или сам дурак, или уже слишком умный. По сессии галочек считают. :lol:
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