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≡ Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41380
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 09:28
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Каждый город имеет свои достопримечательности, которые отражают его историю, которыми он гордится и поддерживает. Сегодня модно называть такие места сакральными, т. е. имеющими отношение не только к религиозному, но и потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений (согл. Википедии).
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
273
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 20:07
#30
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Мне не понятно,почему с продавцов новогодних елок которые в канун Нового года по улице генерала Арыстамбекова да и на других торговых точках продавали ёлки по цене от 25000 тенге и выше, не изымать УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР? Затем разыграть тендер на вывоз и утилизацию зелёных красавиц и победителю оплатить из этой собранной суммы
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7367
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 22:18
#31
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
Если что между 4 и 2 домом тоже сакральная помойка находится, особо сакральной в дынно-арбузный и ёлочный период становится.

Ну так выкладывайте фотки. Будем составлять карту сакральных мест Костаная.
Как говорят соседи, после выхода виртуальной экскурсии, сегодня днём случилось явление каких-то сотрудников ЖКХ нашим мусоркам...с фотоаппаратом, то ли чтобы сравнить мои и их показания, то ли для отчетности о проделанной работе типа "было-стало"... вскоре увидим.
Площадку во дворе 11 дома даже начали убирать, но так как был ветер, весь мусор полетел под соседний дом, где уже была убрана территория силами жительницы дома. Кто будите собирать повисшие на деревьях пакеты?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7367
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 22:30
#32
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Томск, Чита все-таки далеко.... А Челябинск близко.
Конечно, город по чистоте не идеален, но вот пара среднестатистических помоек.
Первая в старом городе, вторая в новостройках на северо-западе.
Просто попались мне в объектив... А оказалось можно и сравнить с нашими в одно и тоже время года.

За неделю я не видел никогда контейнеры заполненными. Сбоку как вы поняли отсек для крупногабаритного мусора.

Хлама валяющегося вокруг нет совсем.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6825
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 22:41
#33
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Цитата:
yudjin:
А Челябинск близко.

Это Вы зря счас показали. Придёт тут один тип и покажет на кого равняется то нужно. :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7671
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 22:56
#34
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Цитата:
yudjin:
За неделю я не видел никогда контейнеры заполненными. Сбоку как вы поняли отсек для крупногабаритного мусора.

Ну там наверно очень испугались после того как в 2018 году наплевали на все полумеры и забили на вывоз мусора от слова совсем
Цитата:
elektron:
Это Вы зря счас показали. Придёт тут один тип и покажет на кого равняется то нужно.

На Челябинск конечно же) на Челябинск)
Сначала нужна встряска типо как тут
вот на это надо ровняться
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