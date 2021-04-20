Отправлено: - 22:18

Odin_iz_Teh:

Если что между 4 и 2 домом тоже сакральная помойка находится, особо сакральной в дынно-арбузный и ёлочный период становится.

Цитата:Ну так выкладывайте фотки. Будем составлять карту сакральных мест Костаная.Как говорят соседи, после выхода виртуальной экскурсии, сегодня днём случилось явление каких-то сотрудников ЖКХ нашим мусоркам...с фотоаппаратом, то ли чтобы сравнить мои и их показания, то ли для отчетности о проделанной работе типа "было-стало"... вскоре увидим.Площадку во дворе 11 дома даже начали убирать, но так как был ветер, весь мусор полетел под соседний дом, где уже была убрана территория силами жительницы дома. Кто будите собирать повисшие на деревьях пакеты?