Прогноз на 5 дней
ясно+6°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 28% влажность
  • С, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Забили палками и ногами - Прения по делу об убийстве рядом с базой "Джайляу" начались в суде Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41380
Забили палками и ногами - Прения по делу об убийстве рядом с базой "Джайляу" начались в суде Костанае
Отправлено: 20.04.21 - 19:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На скамье подсудимых четверо: родной брат гражданской супруги убитого Сергей АРТАМОШИН, пасынок убитого Максим ЕФРЕМЕНКО, племянник Артамошина Иван ЗАКАЛЮЖНЫЙ и общий знакомый Жанибек КАБЛУАЛИЕВ.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
273
Re: Забили палками и ногами - Прения по делу об убийстве рядом с...
Отправлено: 20.04.21 - 19:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что тут напишешь? Удалят коммент...
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21647
Забили палками и ногами - Прения по делу об убийстве рядом с базой "Джайляу" начались в суде Костанае
Отправлено: 20.04.21 - 20:20
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Удалят коммент...

Аватарку, твою, никто не - удаляет.
Убьёшь - мужика... :lol: ;-)
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2330
Re: Забили палками и ногами - Прения по делу об убийстве рядом с...
Отправлено: 20.04.21 - 20:36
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите."
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 67
Зарегистрированные пользователи: drakon, таноми52

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS