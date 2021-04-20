Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная

Отправлено: - 20:07

Мне не понятно,почему с продавцов новогодних елок которые в канун Нового года по улице генерала Арыстамбекова да и на других торговых точках продавали ёлки по цене от 25000 тенге и выше, не изымать УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР? Затем разыграть тендер на вывоз и утилизацию зелёных красавиц и победителю оплатить из этой собранной суммы