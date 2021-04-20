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≡ Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41380
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 09:28
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Каждый город имеет свои достопримечательности, которые отражают его историю, которыми он гордится и поддерживает. Сегодня модно называть такие места сакральными, т. е. имеющими отношение не только к религиозному, но и потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений (согл. Википедии).
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
273
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 20:07
#30
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Мне не понятно,почему с продавцов новогодних елок которые в канун Нового года по улице генерала Арыстамбекова да и на других торговых точках продавали ёлки по цене от 25000 тенге и выше, не изымать УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР? Затем разыграть тендер на вывоз и утилизацию зелёных красавиц и победителю оплатить из этой собранной суммы
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