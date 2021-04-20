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таноми52:

Да, убогие, отвратительные! На рассыпающиеся бетонные плиты поставлены ржавые, искореженные контейнеры, кое-как огороженные чем попало! Зачастую площадка не заасфальтирована. И это в 21 веке! Житель, даже специально бросивший мусор мимо контейнера, не почувствует никакого укора совести от нарушения этого пейзажа

Цитата:Это я и пытаюсь уже сколько лет донести до ЖКХ...Три года серьезно писал, сейчас уже только так иронично.