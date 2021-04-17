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≡ Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41380
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 11:50
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США ввели новые санкции против России. Как эти меры могут повлиять на Казахстан, прокомментировал гендиректор AERC Beta, автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6823
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 12:03
#30
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Цитата:
abaika95:
А другие утверждают что СССР развалился потомучто арабы резко цену на нефть сбросили в 80ые

Во первых, одни арабы не в состоянии на такие подвиги. во вторых цены см.https://c.radikal.ru/c11/2104/aa/6451bec990a2.pngЦитата:
abaika95:
И нефть упала И санкции ввели против РФ которые бюьт по всем

А ничего, что Россия на втором месте по продаже нефти в США? Ну вот лицемеры же? ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7670
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 18:43
#31
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Цитата:
elektron:
Во первых, одни арабы не в состоянии на такие подвиги. во вторых цены

Во вторых по ценам как раз и видно что в середине 80ых цены резко просели
Потомучто саудовская Аравия захотела сократить добычу а в итоге нефть подешевела)
Цитата:
elektron:
А ничего, что Россия на втором месте по продаже нефти в США? Ну вот лицемеры же?

Россияне лицемеры?
Конечно
Сами по телику Америку поливают и сами же ей нефть продают))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6823
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 18:54
#32
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Цитата:
abaika95:
в середине 80ых цены резко просели

Ну да, ещё раз для вас лично как просела цена на нефть в середине восьмидесятых 8-)
ПС: даже хорошо просев к концу 90-ых, цены были выше, чем до 70-ых. Но развалом и не попахивало. Ищите дальше.
;-)

[Исправлено: elektron, 18.04.2021 - 14:24]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6823
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 18:57
#33
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Цитата:
abaika95:
Россияне лицемеры?

Что вы всё ёрничаете? Естесно, чьи санкции, тот и лицемер.
Вам не понять видимо. :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7670
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 22:27
#34
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Цитата:
elektron:
Ну да, ещё раз для вас лично как просела цена на нефть в середине восьмидесятых

Я не знаю как вы смотрите на диаграммы и схемы но по всей видимости вы видите фигу)
Я пока ещё не умею доказывать слепому что-то визуально)
Цитата:
elektron:
Что вы всё ёрничаете? Естесно, чьи санкции, тот и лицемер

А ну тоесть США вводят санкции они автоматически лицемеры
А россия поливающая США грязью которые против них санкции вводят и при Россия этим же США продающие нефть это норм
Это типо идеология отдельно, деньги отдельно? Как у Юджина с его бастыком получается)
Ок совсем не фарисейство)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6823
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 20.04.21 - 19:17
#35
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Цитата:
abaika95:
Я не знаю как вы смотрите на диаграммы и схемы но по всей видимости вы видите фигу)

Что опять вы запутались, то всё знаете, то не знаете :lol:
Ладно, я добрый объясню, как надо, а не так как это вам "удобно". ;-)
В общем так. С начала 30-ых и до 70-ых годов, курс нефти был в районе 20$ и ниже. В начале 70-ых произошло повышение курса (скачок по вашему) до уровня 55-60$, к концу 70-ых произошло очередное повышение курса (скачок по вашему) до 90-100$, с последующим снижением ко второй половине 80-ых до 30-40$, что выше уровня с 30-ых и до 70-ых. Кто и куда просел?
Просел курс действительно относительно, но уже в конце 90-ых, как и позже в 2016-ом. Но ни тогда ни в 2016-ом никто не развалился от этих "приседаний" :lol:
Ну для наглядности, ещё раз

[Исправлено: elektron, 20.04.2021 - 14:50]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6823
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 20.04.21 - 19:21
#36
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Цитата:
abaika95:
А ну тоесть США вводят санкции они автоматически лицемеры

Ну с вашей колокольни то виднее? ;-)
Типа как: "мы вводим санкции против вас, но нефть и ракетные двигатели будем покупать дальше. Санкции касаются Европы, а нам можно." :lol:
Может у вас призма сломалась? :lol:

[Исправлено: elektron, 20.04.2021 - 14:22]
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