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Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41380
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 17.04.21 - 11:50
США ввели новые санкции против России. Как эти меры могут повлиять на Казахстан, прокомментировал гендиректор AERC Beta, автор Telegram-канала Tengenomika Галымжан Айтказин.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6823
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 12:03
Цитата:
Во первых, одни арабы не в состоянии на такие подвиги. во вторых цены см.
https://c.radikal.ru/c11/2104/aa/6451bec990a2.pngЦитата:
А ничего, что Россия на втором месте по продаже нефти в США? Ну вот лицемеры же?
abaika95:
А другие утверждают что СССР развалился потомучто арабы резко цену на нефть сбросили в 80ые
А другие утверждают что СССР развалился потомучто арабы резко цену на нефть сбросили в 80ые
Во первых, одни арабы не в состоянии на такие подвиги. во вторых цены см.
abaika95:
И нефть упала И санкции ввели против РФ которые бюьт по всем
И нефть упала И санкции ввели против РФ которые бюьт по всем
А ничего, что Россия на втором месте по продаже нефти в США? Ну вот лицемеры же?
Re: Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 18:43
Цитата:
Во вторых по ценам как раз и видно что в середине 80ых цены резко просели
Потомучто саудовская Аравия захотела сократить добычу а в итоге нефть подешевела)
Цитата:
Россияне лицемеры?
Конечно
Сами по телику Америку поливают и сами же ей нефть продают))
elektron:
Во первых, одни арабы не в состоянии на такие подвиги. во вторых цены
Во первых, одни арабы не в состоянии на такие подвиги. во вторых цены
Во вторых по ценам как раз и видно что в середине 80ых цены резко просели
Потомучто саудовская Аравия захотела сократить добычу а в итоге нефть подешевела)
Цитата:
elektron:
А ничего, что Россия на втором месте по продаже нефти в США? Ну вот лицемеры же?
А ничего, что Россия на втором месте по продаже нефти в США? Ну вот лицемеры же?
Россияне лицемеры?
Конечно
Сами по телику Америку поливают и сами же ей нефть продают))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6823
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 18:54
Цитата:
Ну да, ещё раз
для вас лично как просела цена на нефть в середине восьмидесятых
ПС: даже хорошо просев к концу 90-ых, цены были выше, чем до 70-ых. Но развалом и не попахивало. Ищите дальше.
[Исправлено: elektron, 18.04.2021 - 14:24]
abaika95:
в середине 80ых цены резко просели
в середине 80ых цены резко просели
Ну да, ещё раз
ПС: даже хорошо просев к концу 90-ых, цены были выше, чем до 70-ых. Но развалом и не попахивало. Ищите дальше.
[Исправлено: elektron, 18.04.2021 - 14:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6823
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 18:57
Цитата:
Что вы всё ёрничаете? Естесно, чьи санкции, тот и лицемер.
Вам не понять видимо.
abaika95:
Россияне лицемеры?
Россияне лицемеры?
Что вы всё ёрничаете? Естесно, чьи санкции, тот и лицемер.
Вам не понять видимо.
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 18.04.21 - 22:27
Цитата:
Я не знаю как вы смотрите на диаграммы и схемы но по всей видимости вы видите фигу)
Я пока ещё не умею доказывать слепому что-то визуально)
Цитата:
А ну тоесть США вводят санкции они автоматически лицемеры
А россия поливающая США грязью которые против них санкции вводят и при Россия этим же США продающие нефть это норм
Это типо идеология отдельно, деньги отдельно? Как у Юджина с его бастыком получается)
Ок совсем не фарисейство)
elektron:
Ну да, ещё раз для вас лично как просела цена на нефть в середине восьмидесятых
Ну да, ещё раз для вас лично как просела цена на нефть в середине восьмидесятых
Я не знаю как вы смотрите на диаграммы и схемы но по всей видимости вы видите фигу)
Я пока ещё не умею доказывать слепому что-то визуально)
Цитата:
elektron:
Что вы всё ёрничаете? Естесно, чьи санкции, тот и лицемер
Что вы всё ёрничаете? Естесно, чьи санкции, тот и лицемер
А ну тоесть США вводят санкции они автоматически лицемеры
А россия поливающая США грязью которые против них санкции вводят и при Россия этим же США продающие нефть это норм
Это типо идеология отдельно, деньги отдельно? Как у Юджина с его бастыком получается)
Ок совсем не фарисейство)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6823
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 20.04.21 - 19:17
Цитата:
Что опять вы запутались, то всё знаете, то не знаете
Ладно, я добрый объясню, как надо, а не так как это вам "удобно".
В общем так. С начала 30-ых и до 70-ых годов, курс нефти был в районе 20$ и ниже. В начале 70-ых произошло повышение курса (скачок по вашему) до уровня 55-60$, к концу 70-ых произошло очередное повышение курса (скачок по вашему) до 90-100$, с последующим снижением ко второй половине 80-ых до 30-40$, что выше уровня с 30-ых и до 70-ых. Кто и куда просел?
Просел курс действительно относительно, но уже в конце 90-ых, как и позже в 2016-ом. Но ни тогда ни в 2016-ом никто не развалился от этих "приседаний"
Ну для наглядности, ещё раз
[Исправлено: elektron, 20.04.2021 - 14:50]
abaika95:
Я не знаю как вы смотрите на диаграммы и схемы но по всей видимости вы видите фигу)
Я не знаю как вы смотрите на диаграммы и схемы но по всей видимости вы видите фигу)
Что опять вы запутались, то всё знаете, то не знаете
Ладно, я добрый объясню, как надо, а не так как это вам "удобно".
В общем так. С начала 30-ых и до 70-ых годов, курс нефти был в районе 20$ и ниже. В начале 70-ых произошло повышение курса (скачок по вашему) до уровня 55-60$, к концу 70-ых произошло очередное повышение курса (скачок по вашему) до 90-100$, с последующим снижением ко второй половине 80-ых до 30-40$, что выше уровня с 30-ых и до 70-ых. Кто и куда просел?
Просел курс действительно относительно, но уже в конце 90-ых, как и позже в 2016-ом. Но ни тогда ни в 2016-ом никто не развалился от этих "приседаний"
Ну для наглядности, ещё раз
[Исправлено: elektron, 20.04.2021 - 14:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6823
Как повлияют на Казахстан и тенге санкции США против России
Отправлено: 20.04.21 - 19:21
Цитата:
Ну с вашей колокольни то виднее?
Типа как: "мы вводим санкции против вас, но нефть и ракетные двигатели будем покупать дальше. Санкции касаются Европы, а нам можно."
Может у вас призма сломалась?
[Исправлено: elektron, 20.04.2021 - 14:22]
abaika95:
А ну тоесть США вводят санкции они автоматически лицемеры
А ну тоесть США вводят санкции они автоматически лицемеры
Ну с вашей колокольни то виднее?
Типа как: "мы вводим санкции против вас, но нефть и ракетные двигатели будем покупать дальше. Санкции касаются Европы, а нам можно."
Может у вас призма сломалась?
[Исправлено: elektron, 20.04.2021 - 14:22]
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