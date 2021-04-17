Отправлено: - 19:17

abaika95:

Я не знаю как вы смотрите на диаграммы и схемы но по всей видимости вы видите фигу)

[Исправлено: elektron, 20.04.2021 - 14:50]

Цитата:Что опять вы запутались, то всё знаете, то не знаетеЛадно, я добрый объясню, как надо, а не так как это вам "удобно".В общем так. С начала 30-ых и до 70-ых годов, курс нефти был в районе 20$ и ниже. В начале 70-ых произошло повышение курса (скачок по вашему) до уровня 55-60$, к концу 70-ых произошло очередное повышение курса (скачок по вашему) до 90-100$, с последующим снижением ко второй половине 80-ых до 30-40$, что выше уровня с 30-ых и до 70-ых. Кто и куда просел?Просел курс действительно относительно, но уже в конце 90-ых, как и позже в 2016-ом. Но ни тогда ни в 2016-ом никто не развалился от этих "приседаний"Ну для наглядности, ещё раз