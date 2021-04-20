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≡ "Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41380
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 16:24
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В костанайских поликлиниках закончилась вакцина против Covid-19. В частности, что прививочную кампанию приостановили в поликлиниках №№ 1, 3 и в месте массовой вакцинации - ТРК Kostanay Plaza.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2069
Re: "Пока закончилась" - Когда привезут новую партию...
Отправлено: 20.04.21 - 16:24
#1
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Везите уже пфайзеровскую вакцкину! На кой этот спутник?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7670
Re: "Пока закончилась" - Когда привезут новую партию...
Отправлено: 20.04.21 - 16:29
#2
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Ага а как не прочтешь у нас все сплошь антиваксеры)) а на деле все побежали и привились что аж вакцин не хватает
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11665
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 16:32
#3
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а в это время пфайзер в своей вакцине не уверен.
//В компании Pfizer заявили, что привитым ее вакциной может потребоваться третья доза.
Затем прививаться, вероятно, придется ежегодно, — заявил в интервью британскому телеканалу Скай Ньюс исполнительный директор американской компании Альберт Бурла.//
решили золотую жилу разрабатывать до конца.
а у Спутника уже 97 процентов положительных результатов добились .
и вариант лайт. из одной дозы работает.
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С
§ Сергей kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.04.20
Сообщений:
235
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 16:36
#4
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Цитата:
Везите уже пфайзеровскую вакцкину! На кой этот спутник?

Источник:

Скажите это умершим от пфайзера.
Минздрав,привезите специально для Юлии Елисеевой и солидарных с ней необходимое количество!В Европе как раз приостановили вакцинацию пфайзером,специально для таких целей.

[Исправлено: Сергей kst, 20.04.2021 - 16:38]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2069
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 17:05
#5
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Цитата:
alex_60:
а у Спутника уже 97 процентов положительных результатов добились .

вот результаты реальных клинических испытаний вакцин
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11665
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 17:46
#6
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Цитата:
юля елиссева:
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин


А, вот на какие источники вы опираетесь.
Каждому свое.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
150
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 17:46
#7
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Юлечка.ну выпей барматушки и успокойся.провайзеровской-кайзеровской вакцины тут не будет.ну не нужна она нам тут.своей справимся.

[Исправлено: андрей 117, 20.04.2021 - 17:49]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11665
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 17:49
#8
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Кстати почему израиль получил пфайзер первым и на всю страну?
Подписали договор что страна станет
Подопытными кроликами для пфайзера.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11665
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 18:12
#9
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В Астану 60000 лишних завезли, сказали по регионам направят.
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2330
Re: "Пока закончилась" - Когда привезут новую партию...
Отправлено: 20.04.21 - 19:15
#10
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Цитата:
юля елиссева:
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин



С каких это пор милая Вашему сердцу картинка стала "результатом реальных клинических испытаний"?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1285
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 19:47
#11
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Цитата:
юля елиссева:
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин

Это результаты клинических признаков заболевания головного мозга у рассылающих такие картинки.
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