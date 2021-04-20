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"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 41380
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 16:24
В костанайских поликлиниках закончилась вакцина против Covid-19. В частности, что прививочную кампанию приостановили в поликлиниках №№ 1, 3 и в месте массовой вакцинации - ТРК Kostanay Plaza.
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Re: "Пока закончилась" - Когда привезут новую партию...
Отправлено: 20.04.21 - 16:24
Везите уже пфайзеровскую вакцкину! На кой этот спутник?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 7670
Re: "Пока закончилась" - Когда привезут новую партию...
Отправлено: 20.04.21 - 16:29
Ага а как не прочтешь у нас все сплошь антиваксеры)) а на деле все побежали и привились что аж вакцин не хватает
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 16:32
а в это время пфайзер в своей вакцине не уверен.
//В компании Pfizer заявили, что привитым ее вакциной может потребоваться третья доза.
Затем прививаться, вероятно, придется ежегодно, — заявил в интервью британскому телеканалу Скай Ньюс исполнительный директор американской компании Альберт Бурла.//
решили золотую жилу разрабатывать до конца.
а у Спутника уже 97 процентов положительных результатов добились .
и вариант лайт. из одной дозы работает.
//В компании Pfizer заявили, что привитым ее вакциной может потребоваться третья доза.
Затем прививаться, вероятно, придется ежегодно, — заявил в интервью британскому телеканалу Скай Ньюс исполнительный директор американской компании Альберт Бурла.//
решили золотую жилу разрабатывать до конца.
а у Спутника уже 97 процентов положительных результатов добились .
и вариант лайт. из одной дозы работает.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.04.20
- Сообщений:
- 235
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 16:36
Цитата:
Скажите это умершим от пфайзера.
Минздрав,привезите специально для Юлии Елисеевой и солидарных с ней необходимое количество!В Европе как раз приостановили вакцинацию пфайзером,специально для таких целей.
[Исправлено: Сергей kst, 20.04.2021 - 16:38]
Везите уже пфайзеровскую вакцкину! На кой этот спутник?
Источник:
Источник:
Скажите это умершим от пфайзера.
Минздрав,привезите специально для Юлии Елисеевой и солидарных с ней необходимое количество!В Европе как раз приостановили вакцинацию пфайзером,специально для таких целей.
[Исправлено: Сергей kst, 20.04.2021 - 16:38]
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 17:05
Цитата:
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин
alex_60:
а у Спутника уже 97 процентов положительных результатов добились .
а у Спутника уже 97 процентов положительных результатов добились .
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 17:46
Цитата:
А, вот на какие источники вы опираетесь.
Каждому свое.
юля елиссева:
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин
А, вот на какие источники вы опираетесь.
Каждому свое.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 150
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 17:46
Юлечка.ну выпей барматушки и успокойся.провайзеровской-кайзеровской вакцины тут не будет.ну не нужна она нам тут.своей справимся.
[Исправлено: андрей 117, 20.04.2021 - 17:49]
[Исправлено: андрей 117, 20.04.2021 - 17:49]
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 17:49
Кстати почему израиль получил пфайзер первым и на всю страну?
Подписали договор что страна станет
Подопытными кроликами для пфайзера.
Подписали договор что страна станет
Подопытными кроликами для пфайзера.
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 18:12
В Астану 60000 лишних завезли, сказали по регионам направят.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2330
Re: "Пока закончилась" - Когда привезут новую партию...
Отправлено: 20.04.21 - 19:15
Цитата:
С каких это пор милая Вашему сердцу картинка стала "результатом реальных клинических испытаний"?
юля елиссева:
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин
С каких это пор милая Вашему сердцу картинка стала "результатом реальных клинических испытаний"?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1285
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
Отправлено: 20.04.21 - 19:47
Цитата:
Это результаты клинических признаков заболевания головного мозга у рассылающих такие картинки.
юля елиссева:
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин
вот результаты реальных клинических испытаний вакцин
Это результаты клинических признаков заболевания головного мозга у рассылающих такие картинки.
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