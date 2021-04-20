Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 67
|Зарегистрированные пользователи: alex_60, drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать