"Пока закончилась" - Когда привезут новую партию вакцины Спутник-V в Костанайскую область?

Отправлено: - 16:32

а в это время пфайзер в своей вакцине не уверен.

//В компании Pfizer заявили, что привитым ее вакциной может потребоваться третья доза.

Затем прививаться, вероятно, придется ежегодно, — заявил в интервью британскому телеканалу Скай Ньюс исполнительный директор американской компании Альберт Бурла.//

решили золотую жилу разрабатывать до конца.

а у Спутника уже 97 процентов положительных результатов добились .

и вариант лайт. из одной дозы работает.