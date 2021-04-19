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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7880
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 18:30
Цитата:
Я не могу понять ,вы пытаетесь как то оправдать расточительство и безалаберность?Или это всё от без исходности,ведь живя в скворечнике на отоплении никак не удасться сэкономить
Вы в магазин когда ходите на ценники вообще смотрите или пофигу чё по чем и покупаете всё в три дорога,ведь экономить это не ваше?
Деньги есть у того кто умеет их считать,надеюсь вам знакома эта народная мудрость?
Цитата:
Маркс я ничего не снижаю в ущерб собственному комфорту,а на счётчики смотрю один раз в месяц когда отправляю показания контролерам.Цитата:
Можете прикрыть краник и всё равно заплатите по полной программе,так как ваши соседи просто пооткрывают окна
Маркс:
Экономия понятна только тогда, когда чего-то не хватает, а когда всего в избытке, то это не экономия, а ограничение по какой-то причине.
Экономия понятна только тогда, когда чего-то не хватает, а когда всего в избытке, то это не экономия, а ограничение по какой-то причине.
Я не могу понять ,вы пытаетесь как то оправдать расточительство и безалаберность?Или это всё от без исходности,ведь живя в скворечнике на отоплении никак не удасться сэкономить
Вы в магазин когда ходите на ценники вообще смотрите или пофигу чё по чем и покупаете всё в три дорога,ведь экономить это не ваше?
Деньги есть у того кто умеет их считать,надеюсь вам знакома эта народная мудрость?
Цитата:
Маркс:
Вы просто не хотите себе признаться, что непроизвольно заставляете свой организм чувствовать комфорт, снижая потребление
Вы просто не хотите себе признаться, что непроизвольно заставляете свой организм чувствовать комфорт, снижая потребление
Маркс я ничего не снижаю в ущерб собственному комфорту,а на счётчики смотрю один раз в месяц когда отправляю показания контролерам.Цитата:
Маркс:
Кстати, сейчас в современных квартирах стоят краны на батареях, регулирующие подачу воды, а соответственно и нагрев
Кстати, сейчас в современных квартирах стоят краны на батареях, регулирующие подачу воды, а соответственно и нагрев
Можете прикрыть краник и всё равно заплатите по полной программе,так как ваши соседи просто пооткрывают окна
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 19:05
Цитата:
Так сегодня - прохладно...
alex_60:
весна на дворе. не до отдыха.
весна на дворе. не до отдыха.
Так сегодня - прохладно...
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11665
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 19:16
Цитата:
Да. С утра лужи замерзли.
И ветер. Поделать ничего нельзя.
drakon:
Так сегодня - прохладно.
Так сегодня - прохладно.
Да. С утра лужи замерзли.
И ветер. Поделать ничего нельзя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 19:47
Алекса "освободили"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 19:52
Цитата:
Счётчик в первую очередь не для экономии, а для рационального использования природных ресурсов.
Если человеку приходиться экономить что либо при наличии счётчика, то тут больше вопросов к государству.
Или конкретной частной компании, которую за не именеем конкуренции, вынуждены проплачивать, как КТЭК например. Им же вот не важно сколько потребил, в отличии от воды, газа и эл. энергии, они просто "прессуют" тепло и не важно нужно оно тебе или нет.
Маркс:
Как только у индивидуума появляется счётчик, он непременно начинает экономить. Причем очень часто во вред самому себе.
Как только у индивидуума появляется счётчик, он непременно начинает экономить. Причем очень часто во вред самому себе.
Счётчик в первую очередь не для экономии, а для рационального использования природных ресурсов.
Если человеку приходиться экономить что либо при наличии счётчика, то тут больше вопросов к государству.
Или конкретной частной компании, которую за не именеем конкуренции, вынуждены проплачивать, как КТЭК например. Им же вот не важно сколько потребил, в отличии от воды, газа и эл. энергии, они просто "прессуют" тепло и не важно нужно оно тебе или нет.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.04.21 - 02:27
Цитата:
----Быстро его однако освободили . Меня недели две мурыжили в только чтении .
elektron:
"освободили"
"освободили"
----Быстро его однако освободили . Меня недели две мурыжили в только чтении .
a
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 11665
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.04.21 - 06:34
А сколько радости было у некоторых
типов. Показали в очередной раз
Что из себя представляют.
типов. Показали в очередной раз
Что из себя представляют.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.04.21 - 11:31
Цитата:
Так вы все-таки экономите или расточительствуете? Из ваших сообщений не очень понятно. А если экономите, то какую цель преследуете? Экономию ресурсов или собственных средств? И в чем смысл экономии неограниченных ресурсов?
Цитата:
А какой смысл смотреть на ценники? Если мне нужен сахар, то хоть засмотрись на ценник, он от этого меньше не станет. Тем более, что вы сами утверждаете, что магазины цены просто так повышать не будут из-за конкуренции между собой. В них ходить перестанут.
Цитата:
Я не знаю ни одного человека, не умеющего считать деньги. Но как ни странно, не у всех они есть.
Цитата:
Вы так радуетесь, как будто не участвуете в оплате этой полной программы. В экономике все взаимосвязано и взаимозависимо. Если поставщик газа недополучит планируемую прибыль из-за экономии газа теплокомпанией, которая была обеспечена экономией тепла жителями, то поставщик просто поднимет цены на газ. В век потребительства никому не выгодна экономия, за это будут строго наказывать рублем.
Добринцофф:
Маркс я ничего не снижаю в ущерб собственному комфорту,а на счётчики смотрю один раз в месяц когда отправляю показания контролерам.
Маркс я ничего не снижаю в ущерб собственному комфорту,а на счётчики смотрю один раз в месяц когда отправляю показания контролерам.
Так вы все-таки экономите или расточительствуете? Из ваших сообщений не очень понятно. А если экономите, то какую цель преследуете? Экономию ресурсов или собственных средств? И в чем смысл экономии неограниченных ресурсов?
Цитата:
Добринцофф:
Вы в магазин когда ходите на ценники вообще смотрите или пофигу чё по чем и покупаете всё в три дорога,ведь экономить это не ваше?
Вы в магазин когда ходите на ценники вообще смотрите или пофигу чё по чем и покупаете всё в три дорога,ведь экономить это не ваше?
А какой смысл смотреть на ценники? Если мне нужен сахар, то хоть засмотрись на ценник, он от этого меньше не станет. Тем более, что вы сами утверждаете, что магазины цены просто так повышать не будут из-за конкуренции между собой. В них ходить перестанут.
Цитата:
Добринцофф:
Деньги есть у того кто умеет их считать,надеюсь вам знакома эта народная мудрость?
Деньги есть у того кто умеет их считать,надеюсь вам знакома эта народная мудрость?
Я не знаю ни одного человека, не умеющего считать деньги. Но как ни странно, не у всех они есть.
Цитата:
Добринцофф:
Можете прикрыть краник и всё равно заплатите по полной программе,так как ваши соседи просто пооткрывают окна
Можете прикрыть краник и всё равно заплатите по полной программе,так как ваши соседи просто пооткрывают окна
Вы так радуетесь, как будто не участвуете в оплате этой полной программы. В экономике все взаимосвязано и взаимозависимо. Если поставщик газа недополучит планируемую прибыль из-за экономии газа теплокомпанией, которая была обеспечена экономией тепла жителями, то поставщик просто поднимет цены на газ. В век потребительства никому не выгодна экономия, за это будут строго наказывать рублем.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.04.21 - 12:05
Цитата:
Интересно было бы посчитать ресурсы, затраченные на производство и обслуживание счетчиков. И процент рациональности, полученный при их применении.
elektron:
Счётчик в первую очередь не для экономии, а для рационального использования природных ресурсов.
Счётчик в первую очередь не для экономии, а для рационального использования природных ресурсов.
Интересно было бы посчитать ресурсы, затраченные на производство и обслуживание счетчиков. И процент рациональности, полученный при их применении.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.04.21 - 16:28
Алексу, наверное - запретили,
в Деревеньку - заходить...
в Деревеньку - заходить...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.04.21 - 16:45
Цитата:
----Дай более развернутую характеристику
alex_60:
Что из себя представляют.
Что из себя представляют.
----Дай более развернутую характеристику
-
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