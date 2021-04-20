Каждый город имеет свои достопримечательности, которые отражают его историю, которыми он гордится и поддерживает. Сегодня модно называть такие места сакральными, т. е. имеющими отношение не только к религиозному, но и потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений (согл. Википедии). Читать новость
Помню мусорных контейнеров вообще не было, машина мусоровоз подъезжала к дому в 6:30 утра и весь дом выносил мусор в машину, было ещё отдельное место для пищевых отходов, но это было при "ужасном" совке... Не в пример 30-ти лет независимости от здравого смысла, главное для акимата пить шай и осваивать бюджет, как там после освоения бюджетов это акиматы не волнует.
Да, убогие, отвратительные! На рассыпающиеся бетонные плиты поставлены ржавые, искореженные контейнеры, кое-как огороженные чем попало! Зачастую площадка не заасфальтирована. И это в 21 веке! Житель, даже специально бросивший мусор мимо контейнера, не почувствует никакого укора совести от нарушения этого пейзажа О какой городской эстетике речь? Наши чиновники, не сомневаюсь, бывали в европейских городах, перенимали всяческий "опыт" Почему в проблемах быта, среды обитания горожан всё продолжает делаться по принципу "и так сойдёт"? Чем славится город Костанай? Почему чистоту городских районов не сделать нашей фишкой? Белорусы смогли добиться системой: значительные штрафы, жёсткий контроль за выполнением требований... Сейчас, когда можно всё отследить по видеокамерам, это возможно в любой точке города Кто-нибудь из власть предержащих когда-нибудь сделает чистоту города приоритетом? Ведь мы проживаем в нём нашу ЕДИНСТВЕННУЮ жизнь! Не хочется чувствовать себя скотом!
Проблема в том что очень плохо работает компания по вывозу ТБО ТАЗАЛЫК -2012,мусор не вывозят по два-три дня.Порой мусора во круг контейнеров накапливается столько что не видно самих контейнеров. Ветром это всё разноситься по всей округе. В Айкомеке устали уже принимать жалобы на это ТОО. Пока не будет конкурирующей среды,порядка с вывозом мусора НЕ БУДЕТ!
ПолиграфЪ Боярышников: Ветром это всё разноситься по всей округе
Также у горожан нет культуры быта! Для чего существуют мусорные мешки? Из завязанного мешка мусор не будет разлетаться и рассыпаться! Даже если вовремя не вывезут, площадка не будет выглядеть стихийным бедствием Некоторые до сих пор не догадываются, что в мусорное ведро достаточно вложить мусорный пакет, а по его заполнению, завязать его и вынести, не таскаясь с ведром.
таноми52: Да, убогие, отвратительные! На рассыпающиеся бетонные плиты поставлены ржавые, искореженные контейнеры, кое-как огороженные чем попало! Зачастую площадка не заасфальтирована. И это в 21 веке! Житель, даже специально бросивший мусор мимо контейнера, не почувствует никакого укора совести от нарушения этого пейзажа
Это я и пытаюсь уже сколько лет донести до ЖКХ...Три года серьезно писал, сейчас уже только так иронично.
таноми52: Некоторые до сих пор не догадываются, что в мусорное ведро достаточно вложить мусорный пакет, а по его заполнению, завязать его и вынести, не таскаясь с ведром.
Что-то я сомневаюсь, что есть те, кто выносит ведро. Поголовно с пакетами, которые могут оказаться в самых неожиданных местах. Вот пример. Между школой и домами. Мусорная площадка несколько в стороне. Ветром это не принесет. Либо дети, которые идут в школу и забрасывают, либо из машин выставляют.
yudjin: Ветром это не принесет. Либо дети, которые идут в школу и забрасывают, либо из машин выставляют.
Еще возле подъездов, на остановках, у магазинов в урны ставят свои пакеты. Прямо радостно становится, когда невозможно выкинуть маленькую бумажку из-за огромного пакета, который очередная тушка не смогла донести до контейнера с мусором.
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