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≡ Невостребованные депозиты начнут перечислять в ЕНПФ с 1 мая
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41375
Невостребованные депозиты начнут перечислять в ЕНПФ с 1 мая
Отправлено: 20.04.21 - 15:14
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Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) получит право перечислять в ЕНПФ невостребованные в течение года депозиты, хранящиеся в лишенных лицензии банках. Новая норма вступит в силу 1 мая.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
129
Re: Невостребованные депозиты начнут перечислять в ЕНПФ с 1 мая
Отправлено: 20.04.21 - 15:14
#1
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А что, у лишённого лицензии банка нет обязательств перед вкладчиками о выплате депозитов по требованию клиентов?
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