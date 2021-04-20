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≡ Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41375
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 09:28
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Каждый город имеет свои достопримечательности, которые отражают его историю, которыми он гордится и поддерживает. Сегодня модно называть такие места сакральными, т. е. имеющими отношение не только к религиозному, но и потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений (согл. Википедии).
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2074
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 12:28
#15
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Цитата:
Маркс:
Вот и я не помню такой проблемы

Помню мусорных контейнеров вообще не было, машина мусоровоз подъезжала к дому в 6:30 утра и весь дом выносил мусор в машину, было ещё отдельное место для пищевых отходов, но это было при "ужасном" совке... 8-) Не в пример 30-ти лет независимости от здравого смысла, главное для акимата пить шай и осваивать бюджет, как там после освоения бюджетов это акиматы не волнует.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2328
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 13:00
#16
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Цитата:
yudjin:
Убогие площадки -


Да, убогие, отвратительные! На рассыпающиеся бетонные плиты поставлены ржавые, искореженные контейнеры, кое-как огороженные чем попало! Зачастую площадка не заасфальтирована. И это в 21 веке! Житель, даже специально бросивший мусор мимо контейнера, не почувствует никакого укора совести от нарушения этого пейзажа
О какой городской эстетике речь?
Наши чиновники, не сомневаюсь, бывали в европейских городах, перенимали всяческий "опыт" Почему в проблемах быта, среды обитания горожан всё продолжает делаться по принципу "и так сойдёт"?
Чем славится город Костанай? Почему чистоту городских районов не сделать нашей фишкой?
Белорусы смогли добиться системой: значительные штрафы, жёсткий контроль за выполнением требований... Сейчас, когда можно всё отследить по видеокамерам, это возможно в любой точке города
Кто-нибудь из власть предержащих когда-нибудь сделает чистоту города приоритетом?
Ведь мы проживаем в нём нашу ЕДИНСТВЕННУЮ жизнь!
Не хочется чувствовать себя скотом!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
271
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 13:01
#17
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Проблема в том что очень плохо работает компания по вывозу ТБО ТАЗАЛЫК -2012,мусор не вывозят по два-три дня.Порой мусора во круг контейнеров накапливается столько что не видно самих контейнеров. Ветром это всё разноситься по всей округе. В Айкомеке устали уже принимать жалобы на это ТОО. Пока не будет конкурирующей среды,порядка с вывозом мусора НЕ БУДЕТ!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2328
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 13:12
#18
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Ветром это всё разноситься по всей округе


Также у горожан нет культуры быта!
Для чего существуют мусорные мешки? Из завязанного мешка мусор не будет разлетаться и рассыпаться!
Даже если вовремя не вывезут, площадка не будет выглядеть стихийным бедствием
Некоторые до сих пор не догадываются, что в мусорное ведро достаточно вложить мусорный пакет, а по его заполнению, завязать его и вынести, не таскаясь с ведром.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7364
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 13:39
#19
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Цитата:
таноми52:
Да, убогие, отвратительные! На рассыпающиеся бетонные плиты поставлены ржавые, искореженные контейнеры, кое-как огороженные чем попало! Зачастую площадка не заасфальтирована. И это в 21 веке! Житель, даже специально бросивший мусор мимо контейнера, не почувствует никакого укора совести от нарушения этого пейзажа

Это я и пытаюсь уже сколько лет донести до ЖКХ...Три года серьезно писал, сейчас уже только так иронично.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7364
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 13:51
#20
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Цитата:
таноми52:
Некоторые до сих пор не догадываются, что в мусорное ведро достаточно вложить мусорный пакет, а по его заполнению, завязать его и вынести, не таскаясь с ведром.

Что-то я сомневаюсь, что есть те, кто выносит ведро. Поголовно с пакетами, которые могут оказаться в самых неожиданных местах.
Вот пример. Между школой и домами. Мусорная площадка несколько в стороне.

Ветром это не принесет. Либо дети, которые идут в школу и забрасывают, либо из машин выставляют.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1282
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 14:33
#21
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Цитата:
yudjin:
Ветром это не принесет. Либо дети, которые идут в школу и забрасывают, либо из машин выставляют.

Еще возле подъездов, на остановках, у магазинов в урны ставят свои пакеты. Прямо радостно становится, когда невозможно выкинуть маленькую бумажку из-за огромного пакета, который очередная тушка не смогла донести до контейнера с мусором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7668
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 14:50
#22
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Цитата:
drakon: абайка, я в Томск, собираюсь, покажи...

Вот Томск
На смотри
Засратость и тлен
В Костанае лучше
Цитата:
Нурбанчик:
Чита это слабо́! Вот Индия с ЮАР, это то что надо!

Зачем далеко ходить?
Россия такая же как Индия
Цитата:
Нурбанчик:
Ты это там, свой акимат пока-что не успокаивай, Читы маловато как-то, ох как маловато, ещё погугли, тебе же не в первой, найдешь столько мусора, что

Да я уверен
Россию сколько не гуглю везде мусор и срач
Ну кроме Москвы и Питера,эти два города в Европе а остальная Россия в ж...
Не русофобия))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7668
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 14:53
#23
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Цитата:
yudjin:
Это я и пытаюсь уже сколько лет донести до ЖКХ...Три года серьезно писал, сейчас уже только так иронично.

А ты попробуй в постмодернизме обыграть,может на это клюнут)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21645
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 15:24
#24
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Цитата:
abaika95:
На смотри

Я был в Томске раз 10.
Хороший город.
Костанаю - далеко,
до него... :lol: ;-)
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