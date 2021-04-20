Отправлено: - 10:35

abaika95:

А так обвиним всех вокруг но не конкретные организации)

abaika95:

на пкск висит а тебе с ними видно западло ссорится)

Цитата:Так вина здесь общая. Земля государственная - виноват акимат.Убогие площадки - Тазалыка... он и виновен в их виде.Уборку вокруг возложили на дворников ПКСК - вина на лицо.Цитата:ты по себе, подлизайло, людей не суди.ПКСК на меня молится должныДа и давай не про меня, а про многолетнюю ПРОБЛЕМУ приведения в порядок мусорных площадок.