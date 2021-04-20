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≡ Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41373
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 09:28
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Каждый город имеет свои достопримечательности, которые отражают его историю, которыми он гордится и поддерживает. Сегодня модно называть такие места сакральными, т. е. имеющими отношение не только к религиозному, но и потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений (согл. Википедии).
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13871
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 09:28
#1
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Если остальные фото как-то можно повесить на исполнителей, то вот фото №2 - исключительно заслуга аборигенов. Видимо, какое-то древнее и дикое племя там живёт

[Исправлено: Victor Yang, 20.04.2021 - 09:31]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7666
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 09:51
#2
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Ну зная уже как автор любит приврать и "приукрасить" некоторые моменты (а кто проверять то будет?) то уже и отношение к его "статьям" должное
Вся проблема в том что в 9 мкр люди по всей видимости любят выбрасывать мусор мимо бака и автор наверно в этом помогает активно чтобы материал для "расследования" был
И это проблем решается очень быстро
Обращение в Айкомек и те сразу же отреагируют
Но нет будем ходить снимать,каламбуры не смешные придумывать а сигнал никто не подаст
Ведь мы же не гражданский контроль из себя строим, мы же блогеры дофига))
Нам не дело решить важно а статейку наклепать
Так и живём
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7362
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 09:57
#3
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Цитата:
abaika95:
Обращение в Айкомек и те сразу же отреагируют

подлизало, про "СРАЗУ" ты конечно как всегда привираешь...до 2-х недель была реакция на обращение.
Не тебе мне рассказывать про обращение в Айкомек. За прошлый год раз 5 это делал. Причем, иногда они могли также врать, что убрано. Но я шел туда и отправлял фото. Да и они, в принципе не виноваты... диспетчеры, что с них взять. А врали зачастую ПКСК, подрядчики.

Цитата:
abaika95:
"приукрасить" некоторые моменты

А что приукрашивать. ВСЁ НА ФОТО!
Да, проверять никто не пытается. У нас ЖКХ существует в какой-то своей реальности. А акимф только в торгово-развлекательные центры ездят, да места под будущие гостиницы смотрят.
Не байское это дело по мусорным площадкам ездить.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7666
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 10:17
#4
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Цитата:
yudjin:
А врали зачастую ПКСК, подрядчики.

Воооот смотрите ка автор уже дедукцию начал включать)
Так по ниточке по ниточке и распутаем это дело "кто виноват и что делать?"
Что мешало сделать материал по типу "я обратился и никто не отреагировал"? К чему тут твой аншлаговый юмор про аллею Абц и площадку им ЖКХ?
А я знаю что мешало) тогда бы получилось что вся вина как и сейчас чисто на пкск висит а тебе с ними видно западло ссорится) ещё возьмут и ёлочки твои во дворе срежут
А так обвиним всех вокруг но не конкретные организации)
Цитата:
yudjin:
А что приукрашивать. ВСЁ НА ФОТО!

Ну мало ли
Зная твои преувеличения по типу "100500 восторженных комментов" то вполне возможно что ты сам там намусорил и сделал постановочное фото
Проверять надо теперь...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7362
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 10:35
#5
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Цитата:
abaika95:
А так обвиним всех вокруг но не конкретные организации)

Так вина здесь общая. Земля государственная - виноват акимат.
Убогие площадки - Тазалыка... он и виновен в их виде.
Уборку вокруг возложили на дворников ПКСК - вина на лицо.

Цитата:
abaika95:
на пкск висит а тебе с ними видно западло ссорится)

ты по себе, подлизайло, людей не суди.
ПКСК на меня молится должны :-P
Да и давай не про меня, а про многолетнюю ПРОБЛЕМУ приведения в порядок мусорных площадок.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1281
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 10:56
#6
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Цитата:
abaika95:
Ну зная уже как автор любит приврать и "приукрасить" некоторые моменты

Ты на улицу в розовых очках что-ли ходишь? Ладно, мусор и окурки из окон и мимо баков швыряют недоумки, тут понятно чья вина. Но так и дворников что-то в последнее время не наблюдается на горизонте, как и многочисленной анонсированной техники. А чья вина, когда тротуары покрыты слоем грязи, невозможность пройти по центральным улицам из-за пыли, несущейся из под колес транспорта? Уже реально пугает этот городской апокалипсис. Эти бесконечные доделки и переделки изуродованных улиц.
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2074
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 11:13
#7
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Сфоткал наше сокральное место

Туристов сюда, жаль, не загонишь. Внутрь этого сакрального места тоже ни кого не заманишь :lol:
Слева сверху у крыши нашего сакрального места есть видеокамера, вдруг кто-то решить сакральную жертву выкинуть не донеся до контейнера, сразу фото такого "поклонника" на доску почета вешают 8-). В сакральном месте есть своё искусственное освещение на темное время суток, чтоб кому нибудь не застрашилось вечером.

А это филиал сакрального места с другой стороны двора, для тех кому невмоготу донести до главного сакрального места, и для транзитных прохожих и гаражного кооператива

У нас местный заМКАДный акимат лютует по поводу сакральных мест, если все не по фен-шую, сразу штраф на руководителя ЖЭУ или ТСЖ, штраф 60 тыс.руб, не оплатил вовремя ещё штрафанут, ну и с рганизацией вывозящей мусор наш акимат тож не церемонится, все мусорки под видеонаблюдение, не дай бог мусор вовремя не вывезли, чтоб к ЖЭКу претензий не было, если сакральное место переполнится)))

[Исправлено: Нурбанчик, 20.04.2021 - 12:03]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7880
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 11:18
#8
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Цитата:
Маркс:
Ладно, мусор и окурки из окон и мимо баков швыряют недоумки, тут понятно чья вина.

Скворечник он и есть скворечник,вот так и живёте одни убирают ,деревья с цветочками сажают,другие из окон на эти же цветочки презервативы использованные выбрасывают,общежитие одним словом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7666
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 11:20
#9
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Цитата:
yudjin:
Так вина здесь общая. Земля государственная - виноват акимат

Логично он всегда виноват автоматически
Цитата:
yudjin:
Убогие площадки - Тазалыка... он и виновен в их виде

А что убогого? Баки есть,ограждение есть
Или надо ещё что-то добавить? Цитата:
yudjin:
Уборку вокруг возложили на дворников ПКСК - вина на лицо.

Странно
Площадки им акимата,жкх и АБЗ вижу
Депутатский сад (к чему он вообще) вижу
А вот площадки им пкск что-то не заметил
Странно,боишься их что-ли?)
Цитата:
yudjin:
ты по себе, подлизайло, людей не суди. ПКСК на меня молится должны

За что молится ?
За то что ты весь двор "зас.." заставил всякой рухлядью?
Дааааа Варламов если бы увидел,засмеял бы
Цитата:
Маркс:
Ты на улицу в розовых очках что-ли ходишь?

Нет в обычных
В которых и 5 лет назад ходил
И 10 лет назад
И даже 15
Не вижу ничего криминального в пыли и мусоре сошедшем по весне из под снега
Костанай вроде как в степи стоит
И иногда, по большим праздникам сюда ветром пыль нагоняет
Не помню чтобы раньше это было проблемой
Хотя наверно фотоаппараты не у всех были поэтому и блогеров столько небыло)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
7666
Re: Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 11:46
#10
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Цитата:
Нурбанчик: Туристов сюда, жаль, не загонишь.

Ты сюда загони
Пусть посмотрят
сакральная Чита
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1281
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 11:53
#11
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Цитата:
Добринцофф:
Скворечник он и есть скворечник,вот так и живёте одни убирают ,деревья с цветочками сажают,другие из окон на эти же цветочки презервативы использованные выбрасывают,общежитие одним словом.

Так в том и дело, что бывают и образцово-показательные скворечники и ужасающе-загаженные частные секторы. И всё это зависит от точки равновесия между генерирующими бардак и приверженцами порядка. На чьей стороне будет перевес сил и поддержка властных городских структур, тот и победит в этой битве. Еще на этот процесс борьбы большое влияние оказывает "теория разбитых окон", которая гласит: «Если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна»
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1281
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 12:00
#12
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Цитата:
abaika95:
Не помню чтобы раньше это было проблемой Хотя наверно фотоаппараты не у всех были поэтому и блогеров столько небыло)

Вот и я не помню такой проблемы. Но хорошо помню дворников, поливальные и уборочные машины, много зеленых насаждений, кустов, садиков, сквериков, аллей. Фотоаппарат был, а вот пыли не было.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21644
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 12:03
#13
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Цитата:
abaika95:
Пусть посмотрят сакральная Чита

абайка, я в Томск, собираюсь, покажи... :lol: ;-)
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2074
Сакральные места 9-го микрорайона Костаная
Отправлено: 20.04.21 - 12:15
#14
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Цитата:
abaika95:
Ты сюда загони Пусть посмотрят сакральная Чита

Чита это слабо́!
Вот Индия с ЮАР, это то что надо!
Ты это там, свой акимат пока-что не успокаивай, Читы маловато как-то, ох как маловато, ещё погугли, тебе же не в первой, найдешь столько мусора, что Костанайским сакральным до них ещё далеко и успокоишь акимат, дальше шай там пить будут и бюджеты разные осваивать, а что все ремонты и реконструкции по Костанаю с весны плывут, город в мусоре, грязи и огромных лужах без ливнвки, то это дело не барское не акиматовское.
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