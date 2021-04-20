Каждый город имеет свои достопримечательности, которые отражают его историю, которыми он гордится и поддерживает. Сегодня модно называть такие места сакральными, т. е. имеющими отношение не только к религиозному, но и потустороннему, иррациональному, мистическому, отличающееся от обыденных вещей, понятий, явлений (согл. Википедии). Читать новость
Ну зная уже как автор любит приврать и "приукрасить" некоторые моменты (а кто проверять то будет?) то уже и отношение к его "статьям" должное Вся проблема в том что в 9 мкр люди по всей видимости любят выбрасывать мусор мимо бака и автор наверно в этом помогает активно чтобы материал для "расследования" был И это проблем решается очень быстро Обращение в Айкомек и те сразу же отреагируют Но нет будем ходить снимать,каламбуры не смешные придумывать а сигнал никто не подаст Ведь мы же не гражданский контроль из себя строим, мы же блогеры дофига)) Нам не дело решить важно а статейку наклепать Так и живём
abaika95: Обращение в Айкомек и те сразу же отреагируют
подлизало, про "СРАЗУ" ты конечно как всегда привираешь...до 2-х недель была реакция на обращение. Не тебе мне рассказывать про обращение в Айкомек. За прошлый год раз 5 это делал. Причем, иногда они могли также врать, что убрано. Но я шел туда и отправлял фото. Да и они, в принципе не виноваты... диспетчеры, что с них взять. А врали зачастую ПКСК, подрядчики.
Цитата:
abaika95: "приукрасить" некоторые моменты
А что приукрашивать. ВСЁ НА ФОТО! Да, проверять никто не пытается. У нас ЖКХ существует в какой-то своей реальности. А акимф только в торгово-развлекательные центры ездят, да места под будущие гостиницы смотрят. Не байское это дело по мусорным площадкам ездить.
Воооот смотрите ка автор уже дедукцию начал включать) Так по ниточке по ниточке и распутаем это дело "кто виноват и что делать?" Что мешало сделать материал по типу "я обратился и никто не отреагировал"? К чему тут твой аншлаговый юмор про аллею Абц и площадку им ЖКХ? А я знаю что мешало) тогда бы получилось что вся вина как и сейчас чисто на пкск висит а тебе с ними видно западло ссорится) ещё возьмут и ёлочки твои во дворе срежут А так обвиним всех вокруг но не конкретные организации) Цитата:
yudjin: А что приукрашивать. ВСЁ НА ФОТО!
Ну мало ли Зная твои преувеличения по типу "100500 восторженных комментов" то вполне возможно что ты сам там намусорил и сделал постановочное фото Проверять надо теперь...
abaika95: Ну зная уже как автор любит приврать и "приукрасить" некоторые моменты
Ты на улицу в розовых очках что-ли ходишь? Ладно, мусор и окурки из окон и мимо баков швыряют недоумки, тут понятно чья вина. Но так и дворников что-то в последнее время не наблюдается на горизонте, как и многочисленной анонсированной техники. А чья вина, когда тротуары покрыты слоем грязи, невозможность пройти по центральным улицам из-за пыли, несущейся из под колес транспорта? Уже реально пугает этот городской апокалипсис. Эти бесконечные доделки и переделки изуродованных улиц.
Сфоткал наше сокральное место Туристов сюда, жаль, не загонишь. Внутрь этого сакрального места тоже ни кого не заманишь Слева сверху у крыши нашего сакрального места есть видеокамера, вдруг кто-то решить сакральную жертву выкинуть не донеся до контейнера, сразу фото такого "поклонника" на доску почета вешают . В сакральном месте есть своё искусственное освещение на темное время суток, чтоб кому нибудь не застрашилось вечером.
А это филиал сакрального места с другой стороны двора, для тех кому невмоготу донести до главного сакрального места, и для транзитных прохожих и гаражного кооператива У нас местный заМКАДный акимат лютует по поводу сакральных мест, если все не по фен-шую, сразу штраф на руководителя ЖЭУ или ТСЖ, штраф 60 тыс.руб, не оплатил вовремя ещё штрафанут, ну и с рганизацией вывозящей мусор наш акимат тож не церемонится, все мусорки под видеонаблюдение, не дай бог мусор вовремя не вывезли, чтоб к ЖЭКу претензий не было, если сакральное место переполнится)))
yudjin: Так вина здесь общая. Земля государственная - виноват акимат
Логично он всегда виноват автоматически Цитата:
yudjin: Убогие площадки - Тазалыка... он и виновен в их виде
А что убогого? Баки есть,ограждение есть Или надо ещё что-то добавить? Цитата:
yudjin: Уборку вокруг возложили на дворников ПКСК - вина на лицо.
Странно Площадки им акимата,жкх и АБЗ вижу Депутатский сад (к чему он вообще) вижу А вот площадки им пкск что-то не заметил Странно,боишься их что-ли?) Цитата:
yudjin: ты по себе, подлизайло, людей не суди. ПКСК на меня молится должны
За что молится ? За то что ты весь двор "зас.." заставил всякой рухлядью? Дааааа Варламов если бы увидел,засмеял бы Цитата:
Маркс: Ты на улицу в розовых очках что-ли ходишь?
Нет в обычных В которых и 5 лет назад ходил И 10 лет назад И даже 15 Не вижу ничего криминального в пыли и мусоре сошедшем по весне из под снега Костанай вроде как в степи стоит И иногда, по большим праздникам сюда ветром пыль нагоняет Не помню чтобы раньше это было проблемой Хотя наверно фотоаппараты не у всех были поэтому и блогеров столько небыло)
Добринцофф: Скворечник он и есть скворечник,вот так и живёте одни убирают ,деревья с цветочками сажают,другие из окон на эти же цветочки презервативы использованные выбрасывают,общежитие одним словом.
Так в том и дело, что бывают и образцово-показательные скворечники и ужасающе-загаженные частные секторы. И всё это зависит от точки равновесия между генерирующими бардак и приверженцами порядка. На чьей стороне будет перевес сил и поддержка властных городских структур, тот и победит в этой битве. Еще на этот процесс борьбы большое влияние оказывает "теория разбитых окон", которая гласит: «Если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна»
abaika95: Ты сюда загони Пусть посмотрят сакральная Чита
Чита это слабо́! Вот Индия с ЮАР, это то что надо! Ты это там, свой акимат пока-что не успокаивай, Читы маловато как-то, ох как маловато, ещё погугли, тебе же не в первой, найдешь столько мусора, что Костанайским сакральным до них ещё далеко и успокоишь акимат, дальше шай там пить будут и бюджеты разные осваивать, а что все ремонты и реконструкции по Костанаю с весны плывут, город в мусоре, грязи и огромных лужах без ливнвки, то это дело не барское не акиматовское.
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