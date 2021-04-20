Прогноз на 5 дней
ясно-2°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 69% влажность
  • СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  "Кайрат " упустил победу над "Тоболом" в матче с удалением и незабитым пенальти
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41371
"Кайрат " упустил победу над "Тоболом" в матче с удалением и незабитым пенальти
Отправлено: 20.04.21 - 08:43
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потеряв очки, "Кайрат" и "Тобол" остались на третьем и четвертом местах в турнирной таблице соответственно. У обеих команд по 12 очков после шести игр. Лидирует в КПЛ "Астана", на втором месте идет "Тараз". У этих команд по 14 очков.
Читать новость

a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11653
Re: "Кайрат " упустил победу над "Тоболом"...
Отправлено: 20.04.21 - 08:43
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Нуралы Алип не смог забить пенальти в ворота Александра Мокина./

ну если уж Мбаппе не смог Мокину пенальти забить,
то Нурали Алипу совсем и не стыдно.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS