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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7879
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 18:30
#5446
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Цитата:
Маркс:
Экономия понятна только тогда, когда чего-то не хватает, а когда всего в избытке, то это не экономия, а ограничение по какой-то причине.

Я не могу понять ,вы пытаетесь как то оправдать расточительство и безалаберность?Или это всё от без исходности,ведь живя в скворечнике на отоплении никак не удасться сэкономить
Вы в магазин когда ходите на ценники вообще смотрите или пофигу чё по чем и покупаете всё в три дорога,ведь экономить это не ваше?
Деньги есть у того кто умеет их считать,надеюсь вам знакома эта народная мудрость?

Цитата:
Маркс:
Вы просто не хотите себе признаться, что непроизвольно заставляете свой организм чувствовать комфорт, снижая потребление

Маркс я ничего не снижаю в ущерб собственному комфорту,а на счётчики смотрю один раз в месяц когда отправляю показания контролерам.Цитата:
Маркс:
Кстати, сейчас в современных квартирах стоят краны на батареях, регулирующие подачу воды, а соответственно и нагрев

Можете прикрыть краник и всё равно заплатите по полной программе,так как ваши соседи просто пооткрывают окна :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21643
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 19:05
#5447
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Цитата:
alex_60:
весна на дворе. не до отдыха.

Так сегодня - прохладно... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11650
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 19:16
#5448
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Цитата:
drakon:
Так сегодня - прохладно.


Да. С утра лужи замерзли.
И ветер. Поделать ничего нельзя.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 19:47
#5449
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Алекса "освободили" ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6821
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 19:52
#5450
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Цитата:
Маркс:
Как только у индивидуума появляется счётчик, он непременно начинает экономить. Причем очень часто во вред самому себе.

Счётчик в первую очередь не для экономии, а для рационального использования природных ресурсов. ;-)
Если человеку приходиться экономить что либо при наличии счётчика, то тут больше вопросов к государству.
Или конкретной частной компании, которую за не именеем конкуренции, вынуждены проплачивать, как КТЭК например. Им же вот не важно сколько потребил, в отличии от воды, газа и эл. энергии, они просто "прессуют" тепло и не важно нужно оно тебе или нет.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3283
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.04.21 - 02:27
#5451
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Цитата:
elektron:
"освободили"

----Быстро его однако освободили . Меня недели две мурыжили в только чтении .
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