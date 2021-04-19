Отправлено: - 18:30

Маркс:

Экономия понятна только тогда, когда чего-то не хватает, а когда всего в избытке, то это не экономия, а ограничение по какой-то причине.

Маркс:

Вы просто не хотите себе признаться, что непроизвольно заставляете свой организм чувствовать комфорт, снижая потребление

Маркс:

Кстати, сейчас в современных квартирах стоят краны на батареях, регулирующие подачу воды, а соответственно и нагрев

Цитата:Я не могу понять ,вы пытаетесь как то оправдать расточительство и безалаберность?Или это всё от без исходности,ведь живя в скворечнике на отоплении никак не удасться сэкономитьВы в магазин когда ходите на ценники вообще смотрите или пофигу чё по чем и покупаете всё в три дорога,ведь экономить это не ваше?Деньги есть у того кто умеет их считать,надеюсь вам знакома эта народная мудрость?Цитата:Маркс я ничего не снижаю в ущерб собственному комфорту,а на счётчики смотрю один раз в месяц когда отправляю показания контролерам.Цитата:Можете прикрыть краник и всё равно заплатите по полной программе,так как ваши соседи просто пооткрывают окна