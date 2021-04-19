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≡ Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК "Тобол" и его зарплата вызывают вопросы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41371
Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК "Тобол" и его зарплата вызывают вопросы
Отправлено: 19.04.21 - 14:23
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"Каким образом его ежемесячная зарплата в 25 тысяч евро будет вписываться в клубный бюджет и общую парадигму ценностей казахстанского футбола, на словах сползающего с государственной финансовой иглы?", - спрашивает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2067
Re: Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК...
Отправлено: 19.04.21 - 14:23
#1
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очень таки неплохая зарплата для очередного кривоногого пенсионера!
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
33
Re: Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК...
Отправлено: 19.04.21 - 14:39
#2
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Цитата:
юля елиссева:

Чтобы кого-то называть "кривоногим" надо в футболе разбираться, а не сотрясать воздух. ☝️
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1156
Re: Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК...
Отправлено: 19.04.21 - 16:09
#3
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Пусть проведут ему экскурсию по городу, по "новым" тротуарам по Чкалова, в частный сектор любой, в "Юбилейном" дороги пусть покажут. Пусть знает, куда приехал.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2067
Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК "Тобол" и его зарплата вызывают вопросы
Отправлено: 19.04.21 - 16:42
#4
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Цитата:
Erden81:
кого-то называть "кривоногим" надо в футболе разбираться, а не сотрясать воздух

это чемпионат Казахстана по игре в ногомяч вы футболом что ли называете? Вот жеж тоже, "исперд" шашелся...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
270
Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК "Тобол" и его зарплата вызывают вопросы
Отправлено: 19.04.21 - 17:08
#5
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Цитата:
Тошич является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе "Манчестер Юнайтед". Также в составе московского ЦСКА трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал "серебро" турнира и один раз "бронзу". Кроме того, является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Еще выигрывал свой национальный чемпионат с "Партизаном". До перехода в "Тобол" играл за китайский "Тайчжоу Юаньда".

Источник:


Очень солидный послужной список у этого чувака!

Цитата:
Пусть проведут ему экскурсию по городу, по "новым" тротуарам по Чкалова, в частный сектор любой, в "Юбилейном" дороги пусть покажут. Пусть знает, куда приехал.

Источник:


Так завезите всех заезжих зарубежных спортсменов за МКАД и покажите ту грязь которая там повсеместно,пусть офигеют...мягко говоря

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 19.04.2021 - 17:09]
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
33
Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК "Тобол" и его зарплата вызывают вопросы
Отправлено: 19.04.21 - 19:36
#6
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Цитата:
юля елиссева:

Ни о каком чемпионате Казахстана речь не идёт, поскольку этот игрок ещё не сыграл ни минуты. Так что насчёт продолжения порчи воздуха всерьез обдумай ☝️

[Исправлено: Erden81, 19.04.2021 - 20:12]
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11653
Re: Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК...
Отправлено: 19.04.21 - 20:20
#7
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
у этого чувака!


Что тут сказать. Тетя думает что это слово означает «человек уважающий высокую американскую культуру».
Но это не так. И к футболу это слово отношения не имеет. А имеет отношение к животному миру.
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