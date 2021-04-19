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Нападение произошло недалеко от автобусной остановки после словесной ссоры между Крайчинским и Давыдовой. Последняя, по словам подсудимого, оскорбила его, за что он и ударил ее несколько раз ножом, хотя убивать не хотел.