Re: Водопровод положили, асфальт - не восстановили

Отправлено: - 17:18

В пресс-службе ГКП "Костанай-Су" отреагировали на публикацию:



"Касательно объектов: «Реконструкция Индустриального водовода Д-700 мм в г.Костанай от камеры водоочистных сооружений до улицы Дощанова» Согласно статьи относительно писем проживающего по улице Центральная города Костанай Тимура, по восстановлению существовавщего покрытия дороги и тротуара сообщаем, что реконструируемый водовод имеет сроки строительства в период 2019г.-2021гг. согласно подписанных договоров. В связи с незавершенностью строительно- монтажных работ по всей оси трассы трубопроводов и монтируемых камер и колодцев, данные восстановительные дорожного полотна и тротуаров будут проведены в сроки согласно проектно-сметной документации, объемов и графиков работ в период август-сентябрь 2021г."