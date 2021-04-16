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≡ Водопровод положили, асфальт - не восстановили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41370
Водопровод положили, асфальт - не восстановили
Отправлено: 16.04.21 - 17:18
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Фото в редакцию "НГ" прислал читатель Тимур. По его словам, на ул. Центральной, в границах улиц Баумана и Гагарина, в прошлом году укладывали подземный водопровод, и, естественно, подрядчик разрушил весь асфальт. Вот только новый асфальт так и не положили.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
298
Re: Водопровод положили, асфальт - не восстановили
Отправлено: 16.04.21 - 17:18
#1
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В пресс-службе ГКП "Костанай-Су" отреагировали на публикацию:

"Касательно объектов: «Реконструкция Индустриального водовода Д-700 мм в г.Костанай от камеры водоочистных сооружений до улицы Дощанова» Согласно статьи относительно писем проживающего по улице Центральная города Костанай Тимура, по восстановлению существовавщего покрытия дороги и тротуара сообщаем, что реконструируемый водовод имеет сроки строительства в период 2019г.-2021гг. согласно подписанных договоров. В связи с незавершенностью строительно- монтажных работ по всей оси трассы трубопроводов и монтируемых камер и колодцев, данные восстановительные дорожного полотна и тротуаров будут проведены в сроки согласно проектно-сметной документации, объемов и графиков работ в период август-сентябрь 2021г."
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4750
Re: Водопровод положили, асфальт - не восстановили
Отправлено: 19.04.21 - 20:02
#2
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Засранство приличное с этим трубопроводом развезли.Надеюсь в сроки асфальт будет.
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