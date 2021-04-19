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≡ «Был прямой умысел на убийство» - Приговор по делу о нападении на остановке вынесли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41370
«Был прямой умысел на убийство» - Приговор по делу о нападении на остановке вынесли в Костанае
Отправлено: 19.04.21 - 17:25
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Нападение произошло недалеко от автобусной остановки после словесной ссоры между Крайчинским и Давыдовой. Последняя, по словам подсудимого, оскорбила его, за что он и ударил ее несколько раз ножом, хотя убивать не хотел.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
270
Re: «Был прямой умысел на убийство» - Приговор по делу о...
Отправлено: 19.04.21 - 17:25
#1
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Внучатые племянники первоцелинников передают богатое наследие предков будущим поколениям казахстанцев.
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6821
«Был прямой умысел на убийство» - Приговор по делу о нападении на остановке вынесли в Костанае
Отправлено: 19.04.21 - 19:55
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:Внучатые племянники первоцелинников передают богатое наследие предков


И сколько можно это терпеть?

[Исправлено: elektron, 19.04.2021 - 15:23]
Профайл
a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11650
«Был прямой умысел на убийство» - Приговор по делу о нападении на остановке вынесли в Костанае
Отправлено: 19.04.21 - 20:13
#3
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