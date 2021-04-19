Отправлено: - 17:08





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41762 Тошич является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе "Манчестер Юнайтед". Также в составе московского ЦСКА трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал "серебро" турнира и один раз "бронзу". Кроме того, является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Еще выигрывал свой национальный чемпионат с "Партизаном". До перехода в "Тобол" играл за китайский "Тайчжоу Юаньда".Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41762 Пусть проведут ему экскурсию по городу, по "новым" тротуарам по Чкалова, в частный сектор любой, в "Юбилейном" дороги пусть покажут. Пусть знает, куда приехал.Источник:

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 19.04.2021 - 17:09]

Цитата:Очень солидный послужной список у этого чувака!Цитата:Так завезите всех заезжих зарубежных спортсменов за МКАД и покажите ту грязь которая там повсеместно,пусть офигеют...мягко говоря