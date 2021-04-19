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«Был прямой умысел на убийство» - Приговор по делу о нападении на остановке вынесли в Костанае
«Был прямой умысел на убийство» - Приговор по делу о нападении на остановке вынесли в Костанае
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