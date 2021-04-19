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≡ Куда исчезает брусчатка и про традицию некачественных восстановительных работ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41370
Куда исчезает брусчатка и про традицию некачественных восстановительных работ
Отправлено: 19.04.21 - 13:28
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На проспекте Кобыланды батыра, напротив дома № 58 "А", между магазином "Назар" и автомойкой "Алилад" с 2019 года не могут восстановить брусчатку. На сайте НГ ранее уже была статья про этот участок тротуара
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m
§ mxm_kz
(Пользователи)
Регистрация:
23.08.19
Сообщений:
2
Re: Куда исчезает брусчатка и про традицию некачественных...
Отправлено: 19.04.21 - 13:28
#1
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Да, с 2019 года не восстановят никак. На этот несчастный квадратный метр денег пожалели или посчитали, что мелочь, не столь важно. Обязательно что-то не доделают. Даже вокруг колодца брусчатку аккуратно не смогли положить, как бросили, так бросили, дыры оставили. Некрасиво и небрежно.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21643
Re: Куда исчезает брусчатка и про традицию некачественных...
Отправлено: 19.04.21 - 14:41
#2
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Цитата:

брусчатка была утеряна.

Правильно сказать - Украдена... :-o
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1156
Re: Куда исчезает брусчатка и про традицию некачественных...
Отправлено: 19.04.21 - 16:04
#3
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Они просто думают, что оно само по себе затянется. И они "мысленно вместе". Да и вообще, по всей Кобланды провалов и отвалов на тротуаре немеренно.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1276
Куда исчезает брусчатка и про традицию некачественных восстановительных работ
Отправлено: 19.04.21 - 17:25
#4
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Цитата:
olegggon:
Да и вообще, по всей Кобланды провалов и отвалов на тротуаре немеренно.

На сегодня по городу провалы да ямы не только лишь на всех тротуарах и дорогах. Вернее, мало на каких их нет.
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