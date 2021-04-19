Отправлено: - 17:25

olegggon:

Да и вообще, по всей Кобланды провалов и отвалов на тротуаре немеренно.

Цитата:На сегодня по городу провалы да ямы не только лишь на всех тротуарах и дорогах. Вернее, мало на каких их нет.