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≡ Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК "Тобол" и его зарплата вызывают вопросы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41369
Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК "Тобол" и его зарплата вызывают вопросы
Отправлено: 19.04.21 - 14:23
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"Каким образом его ежемесячная зарплата в 25 тысяч евро будет вписываться в клубный бюджет и общую парадигму ценностей казахстанского футбола, на словах сползающего с государственной финансовой иглы?", - спрашивает телеграм-канал "Тень отца Гурмана".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2067
Re: Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК...
Отправлено: 19.04.21 - 14:23
#1
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очень таки неплохая зарплата для очередного кривоногого пенсионера!
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Erden81
§ Erden81
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
32
Re: Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК...
Отправлено: 19.04.21 - 14:39
#2
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Цитата:
юля елиссева:

Чтобы кого-то называть "кривоногим" надо в футболе разбираться, а не сотрясать воздух. ☝️
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1156
Re: Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК...
Отправлено: 19.04.21 - 16:09
#3
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Пусть проведут ему экскурсию по городу, по "новым" тротуарам по Чкалова, в частный сектор любой, в "Юбилейном" дороги пусть покажут. Пусть знает, куда приехал.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2067
Трансфер чемпиона Англии и России Зорана Тошича в ФК "Тобол" и его зарплата вызывают вопросы
Отправлено: 19.04.21 - 16:42
#4
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Цитата:
Erden81:
кого-то называть "кривоногим" надо в футболе разбираться, а не сотрясать воздух

это чемпионат Казахстана по игре в ногомяч вы футболом что ли называете? Вот жеж тоже, "исперд" шашелся...
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