Re: Куда исчезает брусчатка и про традицию некачественных...

Отправлено: - 13:28

Да, с 2019 года не восстановят никак. На этот несчастный квадратный метр денег пожалели или посчитали, что мелочь, не столь важно. Обязательно что-то не доделают. Даже вокруг колодца брусчатку аккуратно не смогли положить, как бросили, так бросили, дыры оставили. Некрасиво и небрежно.