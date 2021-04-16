Отправлено: - 01:11

её данным, педагог на одну ставку (680 часов в год) будет получать в месяц 200 000 тенге.



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41755



Цитата:Это сколько часов в день тогда должен работать педагог?Я тоже хочу 7000 в час получать. Пару часов отработал и балдей весь день дома.