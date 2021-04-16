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≡ Сколько зарабатывают и как вакцинируются педагоги, сообщила ректор КРУ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
41369
Сколько зарабатывают и как вакцинируются педагоги, сообщила ректор КРУ
Отправлено: 16.04.21 - 21:07
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С нового учебного года в самом большом вузе региона должна вырасти заработная плата преподавателей. Об этом сегодня, 16 апреля, на брифинге в РСК сообщила ректор КРУ им. Байтурсынова Алма ДОЩАНОВА.
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
11646
Re: Сколько зарабатывают и как вакцинируются педагоги, сообщила...
Отправлено: 16.04.21 - 21:07
#1
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откуда деньги, Зин?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2067
Re: Сколько зарабатывают и как вакцинируются педагоги, сообщила...
Отправлено: 17.04.21 - 11:14
#2
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Цитата:
alex_60:
откуда деньги, Зин?

из бюджета, поскольку ВУЗ государственный
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Dron
§ Dron
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
07.10.14
Сообщений:
534
Re: Сколько зарабатывают и как вакцинируются педагоги, сообщила...
Отправлено: 18.04.21 - 01:11
#3
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Цитата:
её данным, педагог на одну ставку (680 часов в год) будет получать в месяц 200 000 тенге. 

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=41755

Это сколько часов в день тогда должен работать педагог?
Я тоже хочу 7000 в час получать. Пару часов отработал и балдей весь день дома.
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lavprof
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
27
Re: Сколько зарабатывают и как вакцинируются педагоги, сообщила...
Отправлено: 19.04.21 - 15:59
#4
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Цитата:
Dron:
Это сколько часов в день тогда должен работать педагог? Я тоже хочу 7000 в час получать. Пару часов отработал и балдей весь день дома.


Не путайте понятия, здесь под часами имеется ввиду исключительно занятия, вот только если добавить сюда подготовку к ним, отчеты и прочее, то выйдет совсем "не пару часов отработал и балдей". Хотя о чем говорить, советую попробовать поработать педагогом)) если еще и в школе, то вообще замечательно, сможете вкусить цену 200-та тысяч за базовую ставку))
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