Прогноз на 5 дней
ясно-1°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 37% влажность
  • СВ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 363 из 363«1...361362363
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6818
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 17:50
#5431
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
у нас действительно стоит гораздо дешевле

Ну вот как так, заморская экзотика у вас дешевле, а местные куриные яйца, мясо и молочные продукты, огурци и помидоры как и у нас стоят. Может тоже завозить дешевле будет? :lol:
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 18:12
#5432
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну вот как так, заморская экзотика у вас дешевле

Насчёт экзотики,у вас население более платёжеспособное и да и ехать к вам дальше,наверное поэтому и дороже.
Цитата:
elektron:
а местные куриные яйца, мясо и молочные продукты, огурци и помидоры как и у нас стоят. Может тоже завозить дешевле будет?

Яйца есть привозные стоят примерно так же как местные.
А вот с мясом беда,сейчас найти нормальное местное мясо прям проблема.
В основном привозное безвкусное.
Неделю назад брал на шашлычёк шею свиную в гипере "Апельсин" ,мариновал по классическому рецепту соль,лук перец ничего нового,так вот когда залил всё это минералочкой то рассол превратился в холодец,я такого ещё не видел,наверно химия которая была в мясе вот так проявилась.Потом пажарил его,а мясо безвкусное и вот такое безвкусное всё чаще и чаще попадается.
Кстати друзья которые поуезжали в Германию еще 10-15 лет назад то же самое писали,мясо не то как у нас.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21641
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 19:24
#5433
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Потом пажарил его,а мясо безвкусное и вот такое б

Людям - продаёшь?... :lol: :-o
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 20:22
#5434
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Людям - продаёшь?...

Нет,себе брал
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
21641
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 20:34
#5435
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Нет,себе брал

Володя, ты себе Поросёнка - заведи, и будешь
порченные продукты не - выбрасывать, а
свинюшку - кормить. Всё вас учить -
надо. Молодёжь... :lol: ;-)
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
6818
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 21:14
#5436
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Яйца есть привозные стоят примерно так же как местные.

Ну да, чего их дешевле то продавать, если и так берут?
Вот откуда цены только такие. Эл. энергия раз в семь дешевле, бензин раз в пять, про ЗП промолчу (около 11 евриков в час минималка). Так откуда цена 420 тенге за десяток? (вопрос риторический) Огурец 70 центов в пятницу брал. И так далее. ;-)

[Исправлено: elektron, 18.04.2021 - 16:55]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1271
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 21:32
#5437
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Володя, ты себе Поросёнка - заведи, и будешь порченные продукты не - выбрасывать, а свинюшку - кормить.

Так он хочет жить в частном доме как в городской квартире. Пришел с работы и на диван. А тут свинью кормить ещё надо. И так времени не хватает, то подпорку поправить, то гвоздь вбить, то доску сгнившую заменить, то с ужасом в глазах считать щелчки газового счётчика, не убавить ли отопление для экономии. Если ему свинью дать на откорм, то он спать уже не сможет до 11 утра, будет вставать с солнцем, начнет за перевод времени агитировать. А ему это надо? Уж лучше мясо есть безвкусное.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 23:32
#5438
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так откуда цена 420 тенге за десяток?

Яйца были бы дешевле,но птичий грипп подкосил почти все фабрики в Казахстане,в Кустанае осталось два производителя "Жас-канат" и "Север птица", естественно когда нет конкуренции то и цена растёт.
Но ситуация потихоньку выравнивается,пострадавшие от гриппа фабрики уже начинают производство и предлагают продукцию дешевле чем кустанайские производители,наверное до пасхи ещё цена продержиться ,а потом пойдёт вниз.Год назад в июле яйцо стоило 210-250 тнг и никому нафик не нужно было.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 23:51
#5439
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Если ему свинью дать на откорм, то он спать уже не сможет до 11 утра

В 2000 родители уезжали в Россию ,я жил в их доме и вырастил двух огромных поросят.
Я их приучил к своему графику,то есть кормить начинал в 11-12дня ,а последний ужин был соответственно примерно в час ночи и всё нормально,так что ваш миф, что всё живое просыпается с расцветом солнца не соответствует действительности.
Цитата:
Маркс:
то подпорку поправить, то гвоздь вбить, то доску сгнившую заменить

Нету у меня подпорок,а из досок разве что ящики от помидоров,я ими мангал разжигаю.
Цитата:
Маркс:
тут свинью кормить ещё надо

Хозяйство это геморой конечно,у меня все соседи в округе побросали это гиблое дело.
Цитата:
Маркс:
то с ужасом в глазах считать щелчки газового счётчика, не убавить ли отопление для экономии.

Индивидуально отопление в любом случае выходит экономичнее чем центральное и вы знаете если на улице потеплело до 20 градусов то у меня есть возможность просто выключить отопление,а у вас разве что пооткрывать окна и с ужасом ждать очередной счёт за отопление от общедомового счётчика.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13870
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 00:07
#5440
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Индивидуально отопление в любом случае выходит экономичнее чем центральное

А если посчитать с обслуживанием котельного оборудования и его стоимостью? Взять расходы не за один год, а лет за 10?
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 00:23
#5441
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А если посчитать с обслуживанием котельного оборудования и его стоимостью? Взять расходы не за один год, а лет за 10?

В материальном плане всё равно дешевле,выходит.
А если учесть то удобство и комфорт которое получаешь при использовании индивидуального отопления,то даже если бы оно было дороже, то всё равно не променял бы на центральное.
Посмотрел счета,за февраль 11500,за март 10000-это вместе с горячей водой ,отапливаемая площадь 100м2.
Для сравнения в ЗТБ однущка с центральным отоплением 36 м2,5860тнг\месяц+горячая вода через аристон.

[Исправлено: Добринцофф, 19.04.2021 - 00:24]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1271
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 08:16
#5442
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
вырастил двух огромных поросят. Я их приучил к своему графику,то есть кормить начинал в 11-12дня ,а последний ужин был соответственно примерно в час ночи

Так это как раз и свидетельствует о вредоносности такого графика кормления. Неправильный режим питания вызвал у бедных поросят нарушение обмена веществ, что привело к неоправданному увеличению веса. Всем нам давно известно как вредно кушать на ночь. Потом ещё жалуемся, что мясо какое-то невкусное на шашлыках. А это оказывается дилетанты взялись за выращивание поросят и делают это по своему обыкновению как попало, отходя от законов природы.
Цитата:
Добринцофф:
Нету у меня подпорок,а из досок разве что ящики от помидоров,я ими мангал разжигаю.

Хороший хозяин должен все тащить в дом. Где досточку найдет, железку, проволочку, трубу, в хозяйстве все сгодится. А если хозяин говорит, что у него чего-то нет, то это свидетельство его безхозяйственности.
Цитата:
Добринцофф:
Индивидуально отопление в любом случае выходит экономичнее чем центральное

С этим даже спорить не буду. Как только у индивидуума появляется счётчик, он непременно начинает экономить. Причем очень часто во вред самому себе. Он начинает экономить воду в ущерб личной гигиене и канализационным стокам. Прикручивает отопление, уверяя себя, что ему не холодно, но при этом заливая соплями все пространство вокруг себя. Так проявляет себя жадная человеческая натура, и ее невозможно победить никакими миллионными состояниями.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 12:33
#5443
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Неправильный режим питания вызвал у бедных поросят нарушение обмена веществ, что привело к неоправданному увеличению веса.

В моём случае ,увеличение веса было оправданным,чем больше вес ем больше цена. ;-)
Цитата:
Маркс:
Хороший хозяин должен все тащить в дом. Где досточку найдет, железку, проволочку, трубу, в хозяйстве все сгодится. А если хозяин говорит, что у него чего-то нет, то это свидетельство его безхозяйственности.

Хороший хозяин должен поддерживать чистоту и порядок ,а не устраивать из жилища помойку с трубами,досками и ещё всяким хламом.
Цитата:
Маркс:
Как только у индивидуума появляется счётчик, он непременно начинает экономить.

Экономика должна быть экономной.
Меня родители ещё в детстве научили не лить попусту воду и выключать свет что бы зря не горел.
Кстати вот эти навыки привитые с детсва,очень помогают мне в бизнесе,ведь как гласит народная мудрость"Копейка рубль бережёт"
Я не смотрю на счётчики, в полной пользуюсь благами цивилизации,водой электричеством ,газом,но при этом не вижу смысла врубать на всю катушку котёл отопления и открывать форточки потому что стало жарко.
Зачем?Ведь можно просто выставить комфортную температуру отопления.
Кстати у вас как у жителя скворечника такой возможности нет,а счётчик есть,только он не ваш, а общедомовой и будете всю жизнь платить за нерадивых соседей,у которых квартира продувается всеми ветрами+ ещё подвал вы за свой счёт отапливаете
Профайл
Страница 363 из 363«1...361362363
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS