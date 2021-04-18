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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6818
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 17:50
Цитата:
Ну вот как так, заморская экзотика у вас дешевле, а местные куриные яйца, мясо и молочные продукты, огурци и помидоры как и у нас стоят. Может тоже завозить дешевле будет?
Добринцофф:
у нас действительно стоит гораздо дешевле
у нас действительно стоит гораздо дешевле
Ну вот как так, заморская экзотика у вас дешевле, а местные куриные яйца, мясо и молочные продукты, огурци и помидоры как и у нас стоят. Может тоже завозить дешевле будет?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 18:12
Цитата:
Насчёт экзотики,у вас население более платёжеспособное и да и ехать к вам дальше,наверное поэтому и дороже.
Цитата:
Яйца есть привозные стоят примерно так же как местные.
А вот с мясом беда,сейчас найти нормальное местное мясо прям проблема.
В основном привозное безвкусное.
Неделю назад брал на шашлычёк шею свиную в гипере "Апельсин" ,мариновал по классическому рецепту соль,лук перец ничего нового,так вот когда залил всё это минералочкой то рассол превратился в холодец,я такого ещё не видел,наверно химия которая была в мясе вот так проявилась.Потом пажарил его,а мясо безвкусное и вот такое безвкусное всё чаще и чаще попадается.
Кстати друзья которые поуезжали в Германию еще 10-15 лет назад то же самое писали,мясо не то как у нас.
elektron:
Ну вот как так, заморская экзотика у вас дешевле
Ну вот как так, заморская экзотика у вас дешевле
Насчёт экзотики,у вас население более платёжеспособное и да и ехать к вам дальше,наверное поэтому и дороже.
Цитата:
elektron:
а местные куриные яйца, мясо и молочные продукты, огурци и помидоры как и у нас стоят. Может тоже завозить дешевле будет?
а местные куриные яйца, мясо и молочные продукты, огурци и помидоры как и у нас стоят. Может тоже завозить дешевле будет?
Яйца есть привозные стоят примерно так же как местные.
А вот с мясом беда,сейчас найти нормальное местное мясо прям проблема.
В основном привозное безвкусное.
Неделю назад брал на шашлычёк шею свиную в гипере "Апельсин" ,мариновал по классическому рецепту соль,лук перец ничего нового,так вот когда залил всё это минералочкой то рассол превратился в холодец,я такого ещё не видел,наверно химия которая была в мясе вот так проявилась.Потом пажарил его,а мясо безвкусное и вот такое безвкусное всё чаще и чаще попадается.
Кстати друзья которые поуезжали в Германию еще 10-15 лет назад то же самое писали,мясо не то как у нас.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 19:24
Цитата:
Людям - продаёшь?...
Добринцофф:
Потом пажарил его,а мясо безвкусное и вот такое б
Потом пажарил его,а мясо безвкусное и вот такое б
Людям - продаёшь?...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 20:22
Цитата:
Нет,себе брал
drakon:
Людям - продаёшь?...
Людям - продаёшь?...
Нет,себе брал
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 20:34
Цитата:
Володя, ты себе Поросёнка - заведи, и будешь
порченные продукты не - выбрасывать, а
свинюшку - кормить. Всё вас учить -
надо. Молодёжь...
Добринцофф:
Нет,себе брал
Нет,себе брал
Володя, ты себе Поросёнка - заведи, и будешь
порченные продукты не - выбрасывать, а
свинюшку - кормить. Всё вас учить -
надо. Молодёжь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 6818
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 21:14
Цитата:
Ну да, чего их дешевле то продавать, если и так берут?
Вот откуда цены только такие. Эл. энергия раз в семь дешевле, бензин раз в пять, про ЗП промолчу (около 11 евриков в час минималка). Так откуда цена 420 тенге за десяток? (вопрос риторический) Огурец 70 центов в пятницу брал. И так далее.
[Исправлено: elektron, 18.04.2021 - 16:55]
Добринцофф:
Яйца есть привозные стоят примерно так же как местные.
Яйца есть привозные стоят примерно так же как местные.
Ну да, чего их дешевле то продавать, если и так берут?
Вот откуда цены только такие. Эл. энергия раз в семь дешевле, бензин раз в пять, про ЗП промолчу (около 11 евриков в час минималка). Так откуда цена 420 тенге за десяток? (вопрос риторический) Огурец 70 центов в пятницу брал. И так далее.
[Исправлено: elektron, 18.04.2021 - 16:55]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 21:32
Цитата:
Так он хочет жить в частном доме как в городской квартире. Пришел с работы и на диван. А тут свинью кормить ещё надо. И так времени не хватает, то подпорку поправить, то гвоздь вбить, то доску сгнившую заменить, то с ужасом в глазах считать щелчки газового счётчика, не убавить ли отопление для экономии. Если ему свинью дать на откорм, то он спать уже не сможет до 11 утра, будет вставать с солнцем, начнет за перевод времени агитировать. А ему это надо? Уж лучше мясо есть безвкусное.
drakon:
Володя, ты себе Поросёнка - заведи, и будешь порченные продукты не - выбрасывать, а свинюшку - кормить.
Володя, ты себе Поросёнка - заведи, и будешь порченные продукты не - выбрасывать, а свинюшку - кормить.
Так он хочет жить в частном доме как в городской квартире. Пришел с работы и на диван. А тут свинью кормить ещё надо. И так времени не хватает, то подпорку поправить, то гвоздь вбить, то доску сгнившую заменить, то с ужасом в глазах считать щелчки газового счётчика, не убавить ли отопление для экономии. Если ему свинью дать на откорм, то он спать уже не сможет до 11 утра, будет вставать с солнцем, начнет за перевод времени агитировать. А ему это надо? Уж лучше мясо есть безвкусное.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 23:32
Цитата:
Яйца были бы дешевле,но птичий грипп подкосил почти все фабрики в Казахстане,в Кустанае осталось два производителя "Жас-канат" и "Север птица", естественно когда нет конкуренции то и цена растёт.
Но ситуация потихоньку выравнивается,пострадавшие от гриппа фабрики уже начинают производство и предлагают продукцию дешевле чем кустанайские производители,наверное до пасхи ещё цена продержиться ,а потом пойдёт вниз.Год назад в июле яйцо стоило 210-250 тнг и никому нафик не нужно было.
elektron:
Так откуда цена 420 тенге за десяток?
Так откуда цена 420 тенге за десяток?
Яйца были бы дешевле,но птичий грипп подкосил почти все фабрики в Казахстане,в Кустанае осталось два производителя "Жас-канат" и "Север птица", естественно когда нет конкуренции то и цена растёт.
Но ситуация потихоньку выравнивается,пострадавшие от гриппа фабрики уже начинают производство и предлагают продукцию дешевле чем кустанайские производители,наверное до пасхи ещё цена продержиться ,а потом пойдёт вниз.Год назад в июле яйцо стоило 210-250 тнг и никому нафик не нужно было.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.04.21 - 23:51
Цитата:
В 2000 родители уезжали в Россию ,я жил в их доме и вырастил двух огромных поросят.
Я их приучил к своему графику,то есть кормить начинал в 11-12дня ,а последний ужин был соответственно примерно в час ночи и всё нормально,так что ваш миф, что всё живое просыпается с расцветом солнца не соответствует действительности.
Цитата:
Нету у меня подпорок,а из досок разве что ящики от помидоров,я ими мангал разжигаю.
Цитата:
Хозяйство это геморой конечно,у меня все соседи в округе побросали это гиблое дело.
Цитата:
Индивидуально отопление в любом случае выходит экономичнее чем центральное и вы знаете если на улице потеплело до 20 градусов то у меня есть возможность просто выключить отопление,а у вас разве что пооткрывать окна и с ужасом ждать очередной счёт за отопление от общедомового счётчика.
Маркс:
Если ему свинью дать на откорм, то он спать уже не сможет до 11 утра
Если ему свинью дать на откорм, то он спать уже не сможет до 11 утра
В 2000 родители уезжали в Россию ,я жил в их доме и вырастил двух огромных поросят.
Я их приучил к своему графику,то есть кормить начинал в 11-12дня ,а последний ужин был соответственно примерно в час ночи и всё нормально,так что ваш миф, что всё живое просыпается с расцветом солнца не соответствует действительности.
Цитата:
Маркс:
то подпорку поправить, то гвоздь вбить, то доску сгнившую заменить
то подпорку поправить, то гвоздь вбить, то доску сгнившую заменить
Нету у меня подпорок,а из досок разве что ящики от помидоров,я ими мангал разжигаю.
Цитата:
Маркс:
тут свинью кормить ещё надо
тут свинью кормить ещё надо
Хозяйство это геморой конечно,у меня все соседи в округе побросали это гиблое дело.
Цитата:
Маркс:
то с ужасом в глазах считать щелчки газового счётчика, не убавить ли отопление для экономии.
то с ужасом в глазах считать щелчки газового счётчика, не убавить ли отопление для экономии.
Индивидуально отопление в любом случае выходит экономичнее чем центральное и вы знаете если на улице потеплело до 20 градусов то у меня есть возможность просто выключить отопление,а у вас разве что пооткрывать окна и с ужасом ждать очередной счёт за отопление от общедомового счётчика.
(Уважаемые пользователи)
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- 08.08.10
- Сообщений:
- 13870
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 00:07
Цитата:
А если посчитать с обслуживанием котельного оборудования и его стоимостью? Взять расходы не за один год, а лет за 10?
Добринцофф:
Индивидуально отопление в любом случае выходит экономичнее чем центральное
Индивидуально отопление в любом случае выходит экономичнее чем центральное
А если посчитать с обслуживанием котельного оборудования и его стоимостью? Взять расходы не за один год, а лет за 10?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 00:23
Цитата:
В материальном плане всё равно дешевле,выходит.
А если учесть то удобство и комфорт которое получаешь при использовании индивидуального отопления,то даже если бы оно было дороже, то всё равно не променял бы на центральное.
Посмотрел счета,за февраль 11500,за март 10000-это вместе с горячей водой ,отапливаемая площадь 100м2.
Для сравнения в ЗТБ однущка с центральным отоплением 36 м2,5860тнг\месяц+горячая вода через аристон.
[Исправлено: Добринцофф, 19.04.2021 - 00:24]
Victor Yang:
А если посчитать с обслуживанием котельного оборудования и его стоимостью? Взять расходы не за один год, а лет за 10?
А если посчитать с обслуживанием котельного оборудования и его стоимостью? Взять расходы не за один год, а лет за 10?
В материальном плане всё равно дешевле,выходит.
А если учесть то удобство и комфорт которое получаешь при использовании индивидуального отопления,то даже если бы оно было дороже, то всё равно не променял бы на центральное.
Посмотрел счета,за февраль 11500,за март 10000-это вместе с горячей водой ,отапливаемая площадь 100м2.
Для сравнения в ЗТБ однущка с центральным отоплением 36 м2,5860тнг\месяц+горячая вода через аристон.
[Исправлено: Добринцофф, 19.04.2021 - 00:24]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 08:16
Цитата:
Так это как раз и свидетельствует о вредоносности такого графика кормления. Неправильный режим питания вызвал у бедных поросят нарушение обмена веществ, что привело к неоправданному увеличению веса. Всем нам давно известно как вредно кушать на ночь. Потом ещё жалуемся, что мясо какое-то невкусное на шашлыках. А это оказывается дилетанты взялись за выращивание поросят и делают это по своему обыкновению как попало, отходя от законов природы.
Цитата:
Хороший хозяин должен все тащить в дом. Где досточку найдет, железку, проволочку, трубу, в хозяйстве все сгодится. А если хозяин говорит, что у него чего-то нет, то это свидетельство его безхозяйственности.
Цитата:
С этим даже спорить не буду. Как только у индивидуума появляется счётчик, он непременно начинает экономить. Причем очень часто во вред самому себе. Он начинает экономить воду в ущерб личной гигиене и канализационным стокам. Прикручивает отопление, уверяя себя, что ему не холодно, но при этом заливая соплями все пространство вокруг себя. Так проявляет себя жадная человеческая натура, и ее невозможно победить никакими миллионными состояниями.
Добринцофф:
вырастил двух огромных поросят. Я их приучил к своему графику,то есть кормить начинал в 11-12дня ,а последний ужин был соответственно примерно в час ночи
вырастил двух огромных поросят. Я их приучил к своему графику,то есть кормить начинал в 11-12дня ,а последний ужин был соответственно примерно в час ночи
Так это как раз и свидетельствует о вредоносности такого графика кормления. Неправильный режим питания вызвал у бедных поросят нарушение обмена веществ, что привело к неоправданному увеличению веса. Всем нам давно известно как вредно кушать на ночь. Потом ещё жалуемся, что мясо какое-то невкусное на шашлыках. А это оказывается дилетанты взялись за выращивание поросят и делают это по своему обыкновению как попало, отходя от законов природы.
Цитата:
Добринцофф:
Нету у меня подпорок,а из досок разве что ящики от помидоров,я ими мангал разжигаю.
Нету у меня подпорок,а из досок разве что ящики от помидоров,я ими мангал разжигаю.
Хороший хозяин должен все тащить в дом. Где досточку найдет, железку, проволочку, трубу, в хозяйстве все сгодится. А если хозяин говорит, что у него чего-то нет, то это свидетельство его безхозяйственности.
Цитата:
Добринцофф:
Индивидуально отопление в любом случае выходит экономичнее чем центральное
Индивидуально отопление в любом случае выходит экономичнее чем центральное
С этим даже спорить не буду. Как только у индивидуума появляется счётчик, он непременно начинает экономить. Причем очень часто во вред самому себе. Он начинает экономить воду в ущерб личной гигиене и канализационным стокам. Прикручивает отопление, уверяя себя, что ему не холодно, но при этом заливая соплями все пространство вокруг себя. Так проявляет себя жадная человеческая натура, и ее невозможно победить никакими миллионными состояниями.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 19.04.21 - 12:33
Цитата:
В моём случае ,увеличение веса было оправданным,чем больше вес ем больше цена.
Цитата:
Хороший хозяин должен поддерживать чистоту и порядок ,а не устраивать из жилища помойку с трубами,досками и ещё всяким хламом.
Цитата:
Экономика должна быть экономной.
Меня родители ещё в детстве научили не лить попусту воду и выключать свет что бы зря не горел.
Кстати вот эти навыки привитые с детсва,очень помогают мне в бизнесе,ведь как гласит народная мудрость"Копейка рубль бережёт"
Я не смотрю на счётчики, в полной пользуюсь благами цивилизации,водой электричеством ,газом,но при этом не вижу смысла врубать на всю катушку котёл отопления и открывать форточки потому что стало жарко.
Зачем?Ведь можно просто выставить комфортную температуру отопления.
Кстати у вас как у жителя скворечника такой возможности нет,а счётчик есть,только он не ваш, а общедомовой и будете всю жизнь платить за нерадивых соседей,у которых квартира продувается всеми ветрами+ ещё подвал вы за свой счёт отапливаете
Маркс:
Неправильный режим питания вызвал у бедных поросят нарушение обмена веществ, что привело к неоправданному увеличению веса.
Неправильный режим питания вызвал у бедных поросят нарушение обмена веществ, что привело к неоправданному увеличению веса.
В моём случае ,увеличение веса было оправданным,чем больше вес ем больше цена.
Цитата:
Маркс:
Хороший хозяин должен все тащить в дом. Где досточку найдет, железку, проволочку, трубу, в хозяйстве все сгодится. А если хозяин говорит, что у него чего-то нет, то это свидетельство его безхозяйственности.
Хороший хозяин должен все тащить в дом. Где досточку найдет, железку, проволочку, трубу, в хозяйстве все сгодится. А если хозяин говорит, что у него чего-то нет, то это свидетельство его безхозяйственности.
Хороший хозяин должен поддерживать чистоту и порядок ,а не устраивать из жилища помойку с трубами,досками и ещё всяким хламом.
Цитата:
Маркс:
Как только у индивидуума появляется счётчик, он непременно начинает экономить.
Как только у индивидуума появляется счётчик, он непременно начинает экономить.
Экономика должна быть экономной.
Меня родители ещё в детстве научили не лить попусту воду и выключать свет что бы зря не горел.
Кстати вот эти навыки привитые с детсва,очень помогают мне в бизнесе,ведь как гласит народная мудрость"Копейка рубль бережёт"
Я не смотрю на счётчики, в полной пользуюсь благами цивилизации,водой электричеством ,газом,но при этом не вижу смысла врубать на всю катушку котёл отопления и открывать форточки потому что стало жарко.
Зачем?Ведь можно просто выставить комфортную температуру отопления.
Кстати у вас как у жителя скворечника такой возможности нет,а счётчик есть,только он не ваш, а общедомовой и будете всю жизнь платить за нерадивых соседей,у которых квартира продувается всеми ветрами+ ещё подвал вы за свой счёт отапливаете
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